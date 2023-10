Diffusion de football en direct du Brésil contre le Venezuela pour les éliminatoires de la Coupe du monde : comment regarder la couverture du Brésil contre le Venezuela à la télévision et en ligne

L’équipe brésilienne de football a lancé sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde Conmebol sur une note prometteuse après avoir remporté ses deux premiers matches. Le Brésil est actuellement à égalité avec l’Argentine avec six points, mais occupe la première place du classement des points des éliminatoires de la Coupe du monde, grâce à une différence de buts supérieure. Lors de son prochain match de qualification, la Selecao affrontera le Venezuela le vendredi 13 octobre. Les éliminatoires de la Coupe du monde entre le Brésil et le Venezuela devraient se jouer à l’Arena Pantanal au Brésil. L’ailier du Real Madrid Vinicius Jr. est revenu dans l’équipe du Brésil pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de ce mois-ci. Vinicius n’a pas participé à la première campagne de qualification du Brésil pour la Coupe du monde en raison de problèmes de forme physique. Le Brésil entrera dans le match après avoir battu le Pérou par un but à zéro. Lors de son premier match de qualification pour la Coupe du monde, le Brésil a pris le dessus sur la Bolivie par cinq buts à un.

Pendant ce temps, le Venezuela a remporté une victoire cruciale 1-0 lors de son dernier match contre le Paraguay. Avec trois points en deux matches, le Venezuela occupe désormais la cinquième position du classement.

Quand se jouera le match Brésil contre Venezuela, éliminatoires de la Coupe du monde ?

Le match de qualification pour la Coupe du monde Brésil-Vénézuela se jouera le vendredi 13 octobre.

Où se jouera le match Brésil contre Venezuela, éliminatoires de la Coupe du monde ?

Le match de qualification pour la Coupe du monde Brésil contre Venezuela se jouera à l’Arena Pantanal au Brésil.

À quelle heure débutera le match Brésil contre Venezuela, éliminatoires de la Coupe du monde ?

Le match de qualification pour la Coupe du monde Brésil contre Venezuela débutera à 6h00 IST.

Comment diffuser en direct le match Brésil contre Venezuela, éliminatoires de la Coupe du monde ?

Certains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde Conmebol seront diffusés en direct sur FanCode.

Comment regarder le match Brésil contre Venezuela, éliminatoires de la Coupe du monde à la télévision ?

Les éliminatoires de la Coupe du monde Brésil contre Venezuela ne seront pas retransmis en direct en Inde.

Quels sont les XI probables du Brésil contre le Venezuela, match de qualification pour la Coupe du Monde ?

Brésil: Ederson, Gleison Bremer, Gabriel, Marquinhos, Renan Lodi, Bruno Guimaraes, Casemiro, Raphinha, Neymar Jr., Rodrygo, Richarlison

Venezuela: Rafael Romo, Christian Makoun, Jon Aramburu, Yordan Osorio, Luis Mago, Yangel Herrera, Samuel Sosa, José Martinez, Yeferson Soteldo, Josef Martinez, Salomon Rondon