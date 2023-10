Diffusion de football en direct du Bengale oriental contre le FC Goa pour le match de la Super League indienne : comment regarder la couverture du Bengale oriental contre le FC Goa à la télévision et en ligne

Le Bengale oriental affrontera le FC Goa lors de son prochain match de la Super League indienne (ISL). Jusqu’à présent, ils ont disputé trois matches de championnat en n’enregistrant qu’une seule victoire, un nul et une défaite. Le mauvais début de campagne du Bengale oriental les place au septième rang du classement. Lors de ces matches, le Bengale oriental a marqué un total de trois buts tout en en concédant trois autres. Ils ont fait match nul 0-0 contre Jamshedpur lors de leur premier match de l’ISL. Lors de leur deuxième match, le Bengale oriental a battu Hyderabad 2-1. Malgré un retard dans les premières minutes, Cleiton Silva a marqué un brillant doublé pour ramener le match pour le Bengale oriental. Ils ont perdu leur troisième match contre Bengaluru, grâce à un penalty de Sunil Chhetri et une 72e place de Javi Hernandez. C’est Naorem Mahesh Singh qui a marqué le premier but du Bengale oriental, mais ce n’était tout simplement pas suffisant pour une victoire.

Le 21 octobre verra les deux équipes s’affronter au stade Kalinga. Le FC Goa est dans une forme exceptionnelle, remportant jusqu’à présent ses deux matchs de championnat. Ils occupent actuellement la troisième position du classement avec une victoire 1-0 sur le Punjab FC et une autre victoire 3-2 sur Odisha. Il sera intéressant de voir s’ils peuvent répéter un exploit similaire contre le Bengale oriental.

Avant le match de Super League indienne de samedi entre le Bengale oriental et le FC Goa ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre le Bengale oriental et le FC Goa ?

Le match de Super League indienne entre le Bengale oriental et le FC Goa se jouera samedi 21 octobre.

Où se jouera le match de Super League indienne East Bengal vs FC Goa ?

Le match de Super League indienne entre le Bengale oriental et le FC Goa se jouera au stade Kalinga.

À quelle heure débutera le match de Super League indienne entre le Bengale oriental et le FC Goa ?

Le match de Super League indienne entre le Bengale oriental et le FC Goa débutera à 17h30 IST le samedi 21 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Super League indienne du Bengale oriental contre le FC Goa ?

Le match East Bengal vs FC Goa sera télévisé sur le réseau Viacom 18 en Inde. Outre l’anglais, la retransmission sera disponible dans plusieurs langues régionales sur différentes chaînes Sports 18.

Voici les détails de diffusion du match East Bengal vs FC Goa ISL 2023-24 :

Hindi : Sports18 Khel : Hindi

Anglais : Sports18 1 SD & HD, VH1 SD & HD

Malayalam : films Surya

Bengali : DD Bangla & Colors Bangla Cinema

Comment regarder le match East Bengal contre FC Goa Indian Super League en direct et en streaming ?

Le match East Bengal vs FC Goa sera diffusé en direct sur l’application JioCinema en Inde.

Quels sont les XI probables du Bengale oriental et du FC Goa pour le match de Super League indienne ?

Bengale oriental XI probable : Prabhsukhan Singh Gill, Harmanjot Singh Khabra, Lalchungnunga, Jose Antonio Pardo, Nishu Kumar, Saul Crespo, Souvik Chakraborty, Borja Herrera, Naorem Mahesh Singh, Javier Siverio, Nandhakumar Sekar

FC Goa XI probable : Arshdeep Singh (GK), Seriton Fernandes, Odei Onaindia, Jay Gupta, Savior Gama, Raynier Fernandes, Carl McHugh, Udanta Singh, Brandon Fernandes, Noah Sadaoui, Carlos Martinez