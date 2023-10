Diffusion de football en direct de Manchester United contre Brentford pour le match de Premier League : comment regarder la couverture de Manchester United contre Brentford à la télévision et en ligne

Manchester United affrontera Brentford lors de son prochain affrontement en Premier League. Les Diables Rouges sont actuellement dans une mauvaise passe, acquérant la 10e position du classement avec sept matchs joués jusqu’à présent. Les hommes de l’entraîneur Erik Ten Hag ont concédé quatre défaites en championnat et auront hâte de retrouver le chemin de la victoire contre Brentford. Lors de son dernier match de Premier League, United a concédé une défaite choquante 1-0 contre Crystal Palace. C’est Joachim Andersen qui a marqué le seul but du match à la 25e minute. United connaît également une terrible campagne européenne avec deux défaites en deux matchs.

Les deux équipes anglaises s’affronteront à Old Trafford le samedi 7 octobre. Brentford a récemment été éliminé de la Coupe EFL face à Arsenal au troisième tour. Ils n’ont pas réussi à enregistrer une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. En Premier League, Brentford occupe la 14e position avec une victoire à son actif. Ils ont concédé un match nul contre Nottingham Forest lors de leur précédent match de championnat. Moussa Niakhate avait écopé d’un carton rouge en seconde période, laissant l’équipe à 10. Brentford a profité de la situation en marquant le premier match mais n’a pas pu conserver la tête longtemps. Ils ont maintenant une occasion en or d’ajouter encore plus de misère à la campagne de United lors de leur prochain match.

Avant le match de Premier League de samedi entre Manchester United et Brentford ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Premier League entre Manchester United et Brentford ?

Le match de Premier League entre Manchester United et Brentford se jouera samedi 7 octobre.

Où se jouera le match de Premier League Manchester United contre Brentford ?

Le match de Premier League entre Manchester United et Brentford se jouera à Old Trafford.

À quelle heure débutera le match de Premier League entre Manchester United et Brentford ?

Le match de Premier League entre Manchester United et Brentford débutera à 19h30 IST le samedi 7 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Manchester United vs Brentford Premier League ?

Le match Manchester United contre Brentford sera télédiffusé sur le réseau Star Sports Select en Inde.

Comment regarder le match Manchester United contre Brentford Premier League en direct et en streaming ?

Le match Manchester United vs Brentford sera diffusé en direct sur les applications Disney+ Hotstar et JioTV en Inde.

Quels sont les XI probables de Manchester United et Brentford pour le match de Premier League ?

Onze probable de Manchester United : Andre Onana, Diogo Dalot, Raphael Varane, Victor Lindelof, Sofyan Amrabat, Casemiro, Mason Mount, Pellistrini, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund

Brentford XI probable : Mark Flekken, Kristoffer Ajer, Nathan Collins, Ethan Pinnock, Aaron Hickey, Mathias Jensen, Christian Norgaard, Vitality Janelt, Bryan Mbeumo, Yoane Wissa, Keane Lewis-Potter