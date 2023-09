Diffusion de football en direct de Manchester City contre Crvena Zvezda pour le match de l’UEFA Champions League : comment regarder la couverture de Manchester City contre Crvena Zvezda à la télévision et en ligne

Manchester City débutera mercredi la défense de son titre en Ligue des champions contre son adversaire serbe Crvena Zvezda. Manchester City est devenu l’une des rares équipes à remporter un triplé historique la saison dernière. Ils ont pris le dessus sur l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Les hommes de Pep Guardiola semblent dans une forme incroyable en ce moment alors qu’ils cherchent à répéter l’exploit historique une fois de plus. Manchester City affrontera Crvena Zvezda au stade Etihad. Crvena Zvezda a démarré la saison en force. Ils ont remporté quatre matchs consécutifs mais ont ralenti lors de leurs derniers matches, concédant deux défaites en trois matches. Leur incapacité à garder leurs cages inviolées est quelque chose sur lequel Manchester City cherchera à se lancer.

Crvena Zvezda a perdu son dernier match 2-1 contre Cukaricki en SuperLiga serbe. C’est dimanche Adetunji qui a marqué le but vainqueur pour Cukaricki dans les dernières étapes du match.

Manchester City est actuellement sur une série de six victoires toutes compétitions confondues. Leur dernière victoire est survenue contre West Ham la semaine dernière. Les champions en titre de la Premier League ont concédé un but en début de match après que James Ward-Prowse ait terminé calmement pour trouver le fond des filets. Cependant, Manchester City s’est rétabli grâce aux buts de Jeremy Doku, Bernardo Silva et Erling Haaland.

À quelle date se jouera le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Crvena Zvezda ?

Le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Crvena Zvezda se jouera le mercredi 20 septembre.

Où se jouera le match d’UEFA Champions League Manchester City vs Crvena Zvezda ?

Le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Crvena Zvezda se jouera au stade Etihad de Manchester.

À quelle heure débutera le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Crvena Zvezda ?

Le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Crvena Zvezda débutera à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match d’UEFA Champions League Manchester City vs Crvena Zvezda ?

Le match Manchester City vs Crvena Zvezda sera télévisé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder en direct le match de Manchester City contre Crvena Zvezda de l’UEFA Champions League ?

Le match Manchester City vs Crvena Zvezda sera diffusé en direct sur l’application SonyLIV en Inde.

Quels sont les XI probables de Manchester City et de Crvena Zvezda pour le match d’UEFA Champions League ?

Onze probable de Manchester City : Ederson, Kyle Walker, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Julian Alvarez, Jeremy Doku, Erling Haaland

Étoile rouge Zvezda XI probable : Ormi Glazer, Srdan Mijailovic, Aleksandr Dragovic, Milan Rodic, Osman Bukari, Jean-Philippe Krasso, Marco Stamenic, Kings Kangwa, Stefan Mitrovic, Vladimir Lucic, Peter Olayinka