Diffusion de football en direct de l’Inde contre l’Irak pour le match de demi-finale de la Coupe du Roi : comment regarder la couverture de l’Inde contre l’Irak à la télévision et en ligne

L’Inde affrontera l’Irak en demi-finale de la Coupe du Roi jeudi. La Coupe du Roi est un tournoi sur invitation qui réunit quatre équipes : la Thaïlande, l’Inde, l’Irak et le Liban. Le tournoi a réuni certains des plus grands noms du football, comme le magicien brésilien Ronaldinho et l’attaquant polonais Robert Lewandoski.

Le 7 septembre verra l’affrontement entre l’Inde et l’Irak au stade du 700e anniversaire de Chiang Mai. Ce sera la 49e édition du tournoi. Le tournoi a été introduit pour la première fois en 1986. L’Irak cherchera à saisir cette opportunité pour remporter un trophée international contre les Tigres Bleus.

Il a été rapporté que le capitaine indien Sunil Chhetri devrait rater la finale. Il a participé pour la dernière fois à la finale indienne au championnat SAFF. Le Koweït a réussi à emmener l’Inde au bris d’égalité après avoir joué un score de 1-1 dans les 90 premières minutes. Cependant, l’Inde a réussi à les battre 5-4 aux tirs au but pour remporter le trophée.

L’Inde a connu une année footballistique phénoménale qui lui a permis de remporter trois trophées internationaux, dont la série Tri-Nation et le championnat SAFF. Parallèlement à une année chargée de trophées, l’équipe indienne de football a également progressé dans le classement de la FIFA. Ils ont réussi à se classer parmi les cent premiers pour la première fois en cinq ans.

Ils ont désormais l’opportunité de décrocher un quatrième titre dans la campagne de la Coupe du Roi.

Avant le match de demi-finale de la Coupe du Roi jeudi entre l’Inde et l’Irak ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de demi-finale de la Coupe du Roi entre l’Inde et l’Irak ?

Le match de demi-finale de la Coupe du Roi entre l’Inde et l’Irak se jouera jeudi 7 septembre.

Où se jouera le match de demi-finale de la Coupe du Roi Inde contre Irak ?

Le match de demi-finale de la Coupe du Roi entre l’Inde et l’Irak se jouera au stade du 700e anniversaire de Sree à Chiang Mai, en Thaïlande.

À quelle heure débutera le match de demi-finale de la Coupe du Roi entre l’Inde et l’Irak ?

Le match de demi-finale de la Coupe du Roi entre l’Inde et l’Irak débutera à 16h00 IST le jeudi 7 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de demi-finale de la Coupe du Roi Inde contre Irak ?

Le match Inde contre Irak sera diffusé sur la chaîne de télévision Eurosport en Inde.

Comment puis-je regarder en direct le match de demi-finale de la Coupe du Roi Inde contre Irak ?

Le match Inde contre Irak sera diffusé en direct sur l’application FIFA+ sur abonnement.

Quels sont les XI probables de l’Inde et de l’Irak pour le match de demi-finale de la Coupe du Roi ?

Inde Probable XI : Gurpreet Singh Sandhu, Nikhil Poojari, Anwar Ali, Sandesh Jhingan, Akash Mishra, Jeakson Singh, Anirudh Thapa, Lallianzuala Chhangte, Sahal Abdul Samad, Ashique Kuruniyan, Manvir Singh

Irak Probable XI : Jalal Hasan, Alai Ghasem, Mustafa Nadhim, Ali Atiyah, Dhurgham Ismael, Ibrahim Bayesh, Ami Al-Ammari, Sherko Karim, Amjad Attwan, Hussein Ali Al-Saedi, Aymen Hussein