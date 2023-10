Diffusion de football en direct de l’Argentine contre le Paraguay pour les éliminatoires de la Coupe du monde : comment regarder la couverture de l’Argentine contre le Paraguay à la télévision et en ligne

Malgré sa blessure à la jambe, Lionel Messi a été nommé dans l’équipe d’Argentine qui devrait participer à deux matches de qualification pour la Coupe du monde ce mois-ci. Messi a été absent pendant environ deux semaines et a fait son retour au match de compétition contre le FC Cincinnati en Major League Soccer (MLS) samedi. Le capitaine argentin n’a pas non plus participé à la victoire 3-0 de son équipe contre la Bolivie le mois dernier. Lors des prochains éliminatoires de la Coupe du monde, l’Argentine devrait affronter le Paraguay vendredi. Le choc entre l’Argentine et le Paraguay se jouera à l’Estadio Monumental de Buenos Aires. L’Albiceleste occupe actuellement la deuxième place du classement avec six points en deux matchs. Lors de sa première rencontre de qualification pour la Coupe du monde, l’Argentine a pris le dessus sur l’Équateur par un but à zéro.

Le Paraguay, en revanche, n’a pas encore réussi à enregistrer une victoire lors des éliminatoires de la Coupe du monde. Le Paraguay abordera le match contre l’Argentine après avoir subi une défaite 1-0 face au Venezuela.

Quand se jouera le match Argentine vs Paraguay, éliminatoires de la Coupe du monde ?

Le match de qualification pour la Coupe du monde Argentine-Paraguay se jouera le vendredi 13 octobre.

Où se jouera le match Argentine vs Paraguay, éliminatoires de la Coupe du monde ?

Le match de qualification pour la Coupe du monde Argentine contre Paraguay se jouera à l’Arena Estadio Monumental de Buenos Aires.

À quelle heure débutera le match Argentine contre Paraguay, éliminatoires de la Coupe du monde ?

Le match de qualification pour la Coupe du monde Argentine contre Paraguay débutera à 4h30 IST.

Comment diffuser en direct l’Argentine contre le Paraguay, match de qualification pour la Coupe du monde ?

Certains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde Conmebol seront diffusés en direct sur FanCode.

Comment regarder l’Argentine contre le Paraguay, match de qualification pour la Coupe du Monde à la télévision ?

Les éliminatoires de la Coupe du monde Argentine contre Paraguay ne seront pas retransmis en direct en Inde.

Quelle est l’équipe argentine pour les éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Paraguay ?

Gardiens de but : Emiliano Martínez, Franco Armani, Juan Musso

Défenseurs : Walter Benítez, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, German Pezzella, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolas Otamendi, Marco Pellegrino, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Lucas Esquivel

Milieu de terrain : Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios, Carlos Alcaraz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Bruno Zapelli

Avants : Paulo Dybala, Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martínez, Facundo Farias, Lucas Beltran, Alejandro Garnacho, Nico Gonzalez, Lucas Ocampos