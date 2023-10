Diffusion de football en direct de la Norvège contre l’Espagne pour le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 : comment regarder la couverture de la Norvège contre l’Espagne à la télévision et en ligne

La Norvège affrontera l’Espagne lors de son prochain match des éliminatoires de l’Euro 2024. La Norvège a réalisé de belles performances dans le groupe A. Elle a disputé six matchs dans la compétition, en remportant trois et en perdant deux. Lors de leur précédent match de qualification contre l’Espagne, Dani Olmo et Joselu avaient marqué trois buts pour vaincre l’équipe nordique. L’équipe a parfaitement rebondi avec trois victoires successives contre Chypre, la Jordanie et la Géorgie. Au cours de ces trois matches, la Norvège a réussi à marquer un nombre incroyable de 12 buts, tout en n’en concédant qu’un seul. Lors de leur dernier match, ils ont inscrit quatre buts contre Chypre. C’est leur attaquant vedette Erling Haaland qui a marqué un doublé puissant dans les sept minutes suivant la seconde mi-temps pour sceller la victoire de son équipe. Ils chercheront désormais à vaincre l’Espagne pour renforcer leurs chances de qualification pour l’Euro 2024.

Le 16 octobre verra les deux équipes s’affronter au stade Ullevaal. L’Espagne a également été en grande forme ces derniers temps, remportant chacun de ses trois derniers matchs de qualification. Ils ont marqué 15 buts contre des pays comme la Géorgie, Chypre et l’Écosse. Ils ont battu les Écossais 2-0 lors de leur dernier match, grâce aux buts d’Alvaro Morata et Oihan Sancet. Ils chercheront désormais à poursuivre leur bon parcours contre la Norvège lors des matchs de groupe.

Avant le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 de lundi entre la Norvège et l’Espagne ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre la Norvège et l’Espagne ?

Le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre la Norvège et l’Espagne se jouera lundi 16 octobre.

Où se jouera le match des éliminatoires de l’UEFA Euro 2024 Norvège contre Espagne ?

Le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre la Norvège et l’Espagne se jouera à l’Ullevaal Stadion.

À quelle heure débutera le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre la Norvège et l’Espagne ?

Le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre la Norvège et l’Espagne débutera à 00h15 IST le lundi 16 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre la Norvège et l’Espagne ?

Le match Norvège contre Espagne sera télévisé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder en direct le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 entre la Norvège et l’Espagne ?

Le match Norvège contre Espagne sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLiv en Inde.

Quels sont les XI probables de la Norvège et de l’Espagne pour le match de qualification de l’UEFA Euro 2024 ?

Norvège Probable XI : Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Skiri Ostigard, Birger Meling, Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth, Erling Haaland, Ola Solbakken

Espagne Probable XI : Unai Simon, Alejandro Balde, Aymeric Laporte, Robin le Normand, Dani Carvajal, Gavi, Rodri, Mikel Merino, Ferran Torres, Alvaro Morata, Mikel Oyarzabal