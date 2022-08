Diffusez votre programme d’exercices sur votre téléviseur à l’aide de ces 5 applications

Se mettre en forme ne doit pas nécessairement être une corvée, et la technologie facilite la formation d’habitudes de mise en forme réalisables sans entrer dans une salle de sport. Peloton n’est peut-être pas une réalité abordable pour tout le monde, mais il existe des programmes d’exercices gratuits à la télévision que vous pouvez diffuser et qui vous permettront de commencer un régime depuis votre propre salon.

Que vous vouliez faire un routine avec équipementmets-toi en forme sans soulever de poids, essayez le yoga ou entraînez-vous pour un mini marathon, vous pouvez vous engager dans un programme de bien-être sans vous rendre dans une salle de sport. Allumez votre téléviseur et participez à un entraînement en streaming gratuit pour vous aider à atteindre vos objectifs de bien-être. Voici quelques-uns des meilleurs endroits pour commencer.

Morsa Images/Getty Images YouTube est l’arrêt le plus évident pour le contenu de fitness. Vous trouverez une variété de styles, de baskets et de plats de niche ; que vous recherchiez des cours d’haltérophilie, de danse, de yoga, d’entraînement complet du corps ou de cyclisme, il y en a pour tous les goûts sur YouTube. Pour vous aider à naviguer dans la scène, nous vous suggérons quelques canaux à consulter ici. Visitez des chaînes comme The Yoga Room ou Yoga with Adriene pour les techniques de yoga pour débutants, Grow with Jo pour les routines de marche, Fitness Blender pour plusieurs niveaux d’intensité et Chloe Ting, Simeon Panda et d’autres pour une variété d’entraînements. Diffusez YouTube sur votre téléviseur intelligent ou diffusez-le sur l’écran de votre téléviseur à partir de votre téléphone.

Adapter sur Lancé en 2019, Adapter sur propose des centaines d’entraînements gratuits à la demande et en direct qui incluent la musculation, le HIIT, le cardio, le yoga, la marche, la danse, le prénatal et les circuits. Abritant une gamme de séquences à impact élevé et faible, l’application propose des routines adaptées aux individus ou à des familles entières. Vous avez la possibilité de choisir votre niveau d’intensité, la durée de la séance ou la zone corporelle cible. Suivez des entraîneurs professionnels ou des instructeurs célèbres comme Halle Berry, Lindsey Vonn ou les Chainsmokers pour découvrir les arts martiaux, la Zumba et les exercices de sculpture corporelle. Et chaque jour, FitOn propose jusqu’à 10 cours collectifs en direct auxquels vous pouvez assister sans que personne ne vous voie. Maintenant disponible en streaming sur Roku et Apple TV.

Tetra Images/Getty Pendant la pandémie, CorePower Yoga a commencé à offrir gratuitement certains de ses cours en ligne. Bien que la majorité de son contenu soit accessible avec un abonnement payant, vous pouvez également diffuser sa collection de cours gratuits sans être membre payant. D’une durée de 20 minutes à une heure, chacune des sept sessions se concentre sur un domaine différent. Gardez à l’esprit qu’en yoga, il est normal que les débutants suivent quotidiennement une ou plusieurs des mêmes routines à mesure que le corps et l’esprit s’habituent à la nouvelle pratique. Télécharger le CorePower Yoga app sur Roku, FireTV, Android TV ou Apple TV pour diffuser les cours gratuits.

Kali9/Getty Images Les membres Prime Video ont accès à la bibliothèque gratuite de vidéos d’exercices d’Amazon couvrant le Pilates, le yoga, la musculation, l’haltérophilie et d’autres pratiques. La section Exercice et fitness de la plate-forme contient du contenu de fitness pour tous les âges. Parmi les points forts : vous pouvez diffuser des séances d’entraînement de Maggie Binkley, un défi de yoga de 10 jours avec Chelsey Jones ou des instructions de Qigong de Don Fiore.

Jasmine Merdan/Getty Images Fawesome est connu pour être un service de streaming qui propose des films et des émissions de télévision, mais l’application propose également un contenu de fitness dédié. Les utilisateurs peuvent diffuser des vidéos sous ses parapluies Fawesome Yoga, Fawesome Pilates ou Fawesome Fit You où vous trouverez des séquences de barre, de cardio, de yogalates, de kettlebell, de corps entier et plus encore. Et la plupart des séances d’entraînement sont courtes et douces. Diffusez l’application Fawesome sur Roku, FireTV, Apple TV ou votre smart TV.

Vous en voulez plus ? Netflix facilite la pratique de la pleine conscience avec son Espace de tête contenu. Les nouveaux téléviseurs intelligents de Samsung ont un centre de bien-être et les utilisateurs de Tubi peuvent accéder à plus de 100 vidéos de fitness gratuites (y compris les classiques de Jane Fonda). Vous pouvez également vous mettre au travail avec ces services d’abonnement payant pour vos entraînements.