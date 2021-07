Diffusez trois grandes performances de la star de Bollywood Dilip Kumar

Ils l’appelaient le roi de la tragédie.

Dilip Kumar était connu pour se lancer dans des rôles sérieux, mais le résultat était toujours plus doux et plus complexe que son surnom ne le suggérait. Né Mohammed Yusuf Khan, il est décédé mercredi à 98 ans. Dernier d’un triumvirat doré de Bollywood qui comprenait Dev Anand et Raj Kapoor, Kumar était parmi les principaux hommes qui ont contribué à façonner l’image cinématographique de l’Inde post-indépendance. Au cours d’une carrière qui a duré six décennies, il a joué dans certains des films indiens les plus aimés et les plus réussis jamais réalisés, y compris l’épopée historique en grande partie en noir et blanc « Mughal-e-Azam » (1960), surtout connu pour sa danse Technicolor. séquence « Jab Pyar Kiya à Darna Kya” (“Pourquoi avoir peur quand tu es amoureux?”).

Dans les années 50 et 60, son œuvre a touché une corde sensible qu’elle a servi de modèle à des genres entiers qui ont défini le cinéma hindi. Le « double rôle », par exemple, est un dispositif couramment utilisé dans lequel un acteur joue plusieurs rôles, soit dans des histoires de jumeaux perdus, soit de réincarnation ; Les films de Kumar étaient si définitifs qu’il a contribué à populariser les deux versions du concept. Il a même joué des frères jumeaux dans son dernier film, « Qila » (1998).

Trois des œuvres les plus célèbres de Kumar sont disponibles en streaming aux États-Unis. L’avantage de les regarder est qu’elles présentent non pas trois, ni même quatre, mais cinq de ses plus grandes performances, chacune plus émouvante et nuancée les unes que les autres.