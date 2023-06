Diffusez Peacock Premium pendant une année entière pour seulement 20 $ avec ce coupon

Il existe une douzaine de différents services de diffusion en continu à choisir et les coûts mensuels peuvent rapidement s’additionner même si vous ne vous abonnez qu’à une poignée d’entre eux. C’est une bonne idée de profiter de toutes les économies lorsque vous le pouvez pour réduire vos coûts de streaming, et dès maintenant, vous pouvez prendre 60% sur le coût de votre première année de Peacock Premium. Tout ce que vous avez à faire pour réaliser des économies est d’utiliser le code SUMMEROFPAON lors du paiement, vous permettant d’économiser 30 $ et de réduire le coût mensuel équivalent à 1,67 $. La promotion se termine le 12 juin, il ne vous reste donc plus longtemps pour y participer.

Il est important de noter que, bien que Peacock propose deux plans d’abonnement différents, cette offre est conçue pour l’abonnement standard Peacock Premium, qui inclut certaines publicités. Toi peut utilisez le code lorsque vous choisissez l’abonnement Premium Plus sans publicité, mais vous économiserez le même montant forfaitaire de 30 $ plutôt que d’obtenir une économie globale de 60 %. Dans tous les cas, vous aurez accès à toute la bibliothèque d’émissions, de films et d’originaux de Peacock, ainsi qu’à certains sports en direct. Vous pouvez également regarder toutes les émissions NBC et Bravo actuelles, et vous aurez accès à plus de 50 chaînes toujours actives.

