Diffusez la Coupe du monde de rugby 2023 sur Peacock

La Coupe du monde de rugby est l’un des événements sportifs les plus populaires au monde et est couverte aux États-Unis par Peacock. Tout comme la Coupe du Monde de la FIFA, l’édition de rugby du tournoi majeur dure encore plus longtemps. Le tournoi a débuté le 8 septembre. Cependant, sa finale ne se jouera que fin octobre. Les 20 équipes sont réparties en quatre groupes de cinq. En conséquence, chaque équipe dispute quatre matchs de phase de groupes.

Pour le public américain, la couverture des matchs restants et de tous les matchs à élimination directe est disponible en direct sur Peacock. La plupart des fans de sport américains utiliseront le service de streaming payant de NBC pour regarder la Premier League. Pourtant, c’est ici que se déroulent tous les matchs de la Coupe du monde de rugby.

Certains jeux sont également disponibles à la télévision. Par exemple, CNBC couvre en direct 15 matchs tout au long de la compétition. Celles-ci sont diffusées simultanément sur Peacock, offrant aux téléspectateurs des options pour les deux. De plus, il y a des rappels de quatre matchs. L’un d’eux est un match de phase de groupes impliquant l’Irlande et l’Écosse. Les trois autres sont issus des huitièmes de finale, dont la Finale.

La compétition approche de la phase à élimination directe

Au moment des derniers quarts de finale, les équipes d’élite restent. Chacun des matchs s’avère divertissant, même si vous n’êtes pas fan de Rugby. Au lieu de cela, c’est un excellent moyen de s’initier au sport.

Avec Peacock, vous pouvez voir tous ces matchs alors que la compétition s’intensifie vers l’arrivée. La phase de groupes se termine le 8 octobre. Ensuite, les huit matchs de la phase à élimination directe se dérouleront sur deux semaines.

Calendrier de la Coupe du Monde de Rugby sur Peacock

Tous les jeux suivants se déroulent à l’heure de l’Est des États-Unis (ET).

Mercredi 20 septembre — 11 h 45 — Italie contre Uruguay (Peacock)

Jeudi 21 septembre — 15 h — France contre Namibie (Peacock)

Vendredi 22 septembre — 11 h 45 — Argentine contre Samoa (Peacock)

Samedi 23 septembre — 8 h — Géorgie contre Portugal (Peacock) (également sur CNBC)

Samedi 23 septembre – 11h30 – Angleterre contre Chili (Peacock) (également sur CNBC)

Samedi 23 septembre – 15 h – Afrique du Sud contre Irlande (Peacock)

Dimanche 24 septembre – 11h30 – Ecosse contre Tonga (Peacock) (également sur CNBC)

Dimanche 24 septembre – 15 h – Pays de Galles contre Australie (Peacock)

Mercredi 27 septembre — 11 h 45 — Uruguay contre Namibie (Peacock)

Jeudi 28 septembre — 15 h — Japon contre Samoa (Peacock)

Vendredi 29 septembre — 15 h — Nouvelle-Zélande contre Italie (Peacock)

Samedi 30 septembre – 9 h – Argentine contre Chili (Peacock) (également sur CNBC)

Samedi 30 septembre – 11h30 – Fidji contre Géorgie (Peacock) (également sur CNBC)

Samedi 30 septembre — 15 h — Ecosse contre Roumanie (Peacock)

Dimanche 1er octobre – 11h30 – Australie contre Portugal (Peacock) (également sur CNBC)

Dimanche 1er octobre – 15 h – Afrique du Sud contre Tonga (Peacock)

Jeudi 5 octobre — 15 h — Nouvelle-Zélande contre Uruguay (Peacock)

Vendredi 6 octobre — 15 h — France contre Italie (Peacock)

Samedi 7 octobre – 9 h – Pays de Galles contre Géorgie (Peacock) (également sur CNBC)

Samedi 7 octobre – 11h30 – Angleterre contre Samoa (Peacock) (également sur CNBC)

Samedi 7 octobre – 15 h – Irlande contre Écosse (Peacock)

Dimanche 8 octobre – 7 h – Japon contre Argentine (Peacock) (également sur CNBC)

Dimanche 8 octobre – 11h30 – Tonga contre Roumanie (Peacock) (également sur CNBC)

Dimanche 8 octobre — 15 h — Fidji contre Portugal (Peacock)

Samedi 14 octobre — 11 h — Quart de finale (Peacock)

Samedi 14 octobre — 15 h — Quart de finale (Peacock)

Dimanche 15 octobre — 11 h — Quart de finale (Paon)

Dimanche 15 octobre — 15 h — Quart de finale (Peacock)

Vendredi 20 octobre — 15 h — Demi-finale (Paon)

Samedi 21 octobre — 15 h — Demi-finale (Paon)

Dimanche 29 octobre — 15 h — Finale (Paon)

