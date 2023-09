Diffusez Hulu Plus Live TV pour seulement 50 $ par mois dès maintenant

Hulu vient d’annoncer une promotion spéciale pour son service de streaming TV en direct qui peut vous faire économiser beaucoup d’argent au cours des prochains mois. Alors que la saison de la NFL bat son plein et que la programmation d’automne s’intensifie, les coupeurs de cordon cherchent peut-être un moyen de tout regarder sans une énorme facture de câble. Inscrivez-vous à Hulu Plus Live TV, basé sur la publicité, avant le 11 octobre et ne payez que 50 $ par mois pendant trois mois.

Le prix actuel de ce niveau est de 70 $ par mois et comprend l’accès à Disney Plus, ESPN Plus et à la bibliothèque à la demande de Hulu financés par la publicité. Cependant, Disney augmente le tarif le 12 octobre à 77 $ par mois pour l’abonnement basé sur la publicité et à 89 $ pour la version sans publicité de la plateforme en direct de Hulu. En plus de regarder des émissions sportives diffusées sur des chaînes comme NBC, CBS, Fox ou ESPN, vous pouvez diffuser des originaux Hulu, USA, FX, Disney Channel, Cartoon Network, Nickelodeon, TNT, HGTV et plus encore. Le service est également livré avec un DVR illimité.

Une fois cette période promotionnelle terminée, votre prix mensuel passera de 50$ à 77$. Profitez de l’offre avant son expiration à 23 h 59 HP (2 h 59 HE) le 11 octobre et assurez-vous de consulter notre aperçu des meilleures offres de services de streaming et notre comparaison de chaînes pour les meilleures plateformes de streaming TV en direct.