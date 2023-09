Diffusez Disney Plus pendant 3 mois pour seulement 6 $ avec cette offre à durée limitée

Disney Plus est l’un de nos services de streaming préférés de 2023 et héberge toutes sortes de franchises populaires, notamment Marvel et Star Wars. Et si vous souhaitez vous inscrire, nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir vos trois premiers mois d’abonnement au niveau Disney Plus Basic pour seulement 2 $ par moisce qui vous permet d’économiser 6 $ par mois par rapport au prix habituel.

L’offre est ouverte aux nouveaux abonnés Disney Plus et aux anciens abonnés, mais elle n’est disponible que jusqu’au 20 septembre, alors assurez-vous de vous inscrire avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies. L’abonnement Disney Plus de base vous donne accès à toute la bibliothèque d’émissions et de films populaires et vous permet de les regarder sur plusieurs appareils à la fois. Mais il est important de noter qu’un abonnement Basic inclut toujours des publicités. Une fois les trois mois écoulés, votre abonnement reviendra automatiquement au prix habituel de 8 $ par mois et vous pourrez l’annuler à tout moment.

