Diffusez comme un pro avec ce Elgato Stream Deck MK.2 à 130 $ (20 $ de rabais)

Elgato Stream Deck MK.2 est un moyen facile de faire passer vos flux au niveau supérieur. Cet élégant panneau de commande personnalisable vous permet de contrôler votre micro, vos lumières, vos graphiques et bien plus encore en appuyant simplement sur un bouton. Et en ce moment, vous pouvez le récupérer pour 20 $ de réduction sur Amazon, ce qui fait baisser le prix à 130 $. Il n’y a pas d’expiration claire sur cette offre, nous ne pouvons donc pas garantir combien de temps elle sera disponible. Nous vous recommandons de commander rapidement si vous espérez en attraper un à ce prix.

Ce Elgato Stream Deck de deuxième génération dispose de 15 touches LCD personnalisables qui peuvent rendre le streaming et l’édition fluides et sans effort. Utilisez-les pour lancer des applications ou des jeux, déclencher des effets sonores ou des GIF, contrôler les lumières et bien plus encore. Vous pouvez même attribuer plusieurs actions à une seule touche pour être prêt à diffuser en appuyant simplement sur un bouton. Le Stream Deck est conçu pour s’intégrer de manière transparente à Twitch, YouTube, Twitter et d’autres plates-formes, et se connecte à votre ordinateur avec un câble USB-C. Il est livré avec un support amovible et la façade peut être échangé pour un look plus personnalisé. Et si vous avez besoin d’encore plus de personnalisation, vous pouvez obtenir les 250 $ Elgato Stream Deck XLqui dispose de 32 touches LCD personnalisables.

Même si vous n’aimez pas le streaming, il existe de nombreuses autres utilisations pour un Stream Deck comme le contrôle des appareils domestiques intelligents, l’ouverture rapide de toutes les applications et sites Web dont vous avez besoin pour le travail, ou simplement un bouton de sourdine pratique pour les appels Zoom.