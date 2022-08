Diffusez chaque match de Bundesliga avec le plan annuel d’ESPN +

En tant que siège exclusif de la ligue allemande de premier plan aux États-Unis, vous pouvez diffuser tous les matchs de Bundesliga avec ESPN+. Cela comprend plus de 300 matchs de Bundesliga par saison ainsi que certains matchs de 2 Bundesliga.

Actuellement, le prix est de 6,99 $ par mois. Cependant, ESPN + passe à 9,99 $ le 24 août.

Avant que le nouveau taux n’entre en vigueur, il est maintenant temps pour les fans de Bundesliga d’éviter l’augmentation. C’est votre dernière chance d’obtenir le plan annuel d’ESPN+ et d’économiser 30 $.

Comment obtenir la Bundesliga pour 30 $ de moins

Lorsque vous mettez à niveau votre abonnement ESPN + du forfait mensuel au forfait annuel, vous obtiendrez ESPN + pour 69,99 $. Après le 24 août, le forfait annuel passe à 99,99 $.

Si vous êtes déjà abonné mensuel à ESPN+ et que vous souhaitez obtenir le tarif annuel, cliquez ici, puis sélectionnez le bouton “Obtenir ESPN+” (même si vous l’avez déjà). Vous pourrez vous connecter puis passer au forfait annuel.

Regarder la Bundesliga Comprend : LaLiga, Bundesliga, MLS et plus Parcourir les offres

ESPN + propose plus de 2 000 matchs de football par an

ESPN + propose déjà chaque match de la Bundesliga et de la Liga chaque saison. De plus, ESPN + a récemment renouvelé ses accords pour le Championnat d’Angleterre, la Coupe de la Ligue, la DFB-Pokal, la Copa del Rey et l’Eredivisie. Le service de streaming diffuse également d’autres ligues de football telles que l’USL et la MLS, ainsi que le football universitaire, la Liga MX et plus encore.

Regardez ESPN+ sur votre ordinateur, iPhone, iPad, Apple TV, téléphone Android, tablette Android, Amazon Fire TV, tablette Amazon Fire, Roku, Chromecast, PlayStation 4, Oculus Go, Samsung Smart TV et XBOX One.