Diffusez ces trois grands documentaires

La prolifération des documentaires sur les services de streaming rend difficile le choix de ce qu’il faut regarder. Chaque mois, nous choisirons trois films de non-fiction – des classiques, des documentaires récents négligés et plus encore – qui récompenseront votre temps.

“Film sur un père qui” (2020)

Diffusez-le sur Criterion Channel. Louez-le sur Apple TV et Vudu.

Dans “Film About a Father Who”, la réalisatrice Lynne Sachs trie ses sentiments à propos de son père insaisissable et problématique, Ira Sachs Sr. Le film, qui mélange des formats de film et de vidéo, rassemble des images que Lynne a tournées pendant plus de 30 ans. avec d’autres éléments de son frère cinéaste, Ira Sachs Jr. (“Love Is Strange”), et Ira Sr. lui-même.