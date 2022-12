Diffusez ces trois grands documentaires

Lorsque la documentariste Julia Reichert (“American Factory”) est décédée plus tôt ce mois-ci, sa nécrologie dans le New York Times a appelé “Un lion dans la maison” son film le plus personnel. Réalisé avec son mari et partenaire de cinéma, Steven Bognar, le documentaire a commencé lorsque, selon la narration d’ouverture de Bognar, ils ont été invités par l’oncologue en chef de l’hôpital pour enfants de Cincinnati à réaliser un documentaire sur ce qu’une famille traverse lorsqu’un enfant a un cancer. Dans la voix off, Reichert note que leur propre fille venait de terminer un traitement contre le cancer. Une fois le film terminé, Reichert a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien.

Réalisé sur six ans, le documentaire pivote autour du 5A, l’unité de cancérologie de l’hôpital pédiatrique. Pendant près de quatre heures de temps d’écran, il plonge les téléspectateurs dans la vie de cinq patients qui ont reçu leur diagnostic de cancer dans leur enfance, et dans la vie de leurs familles et des nombreux médecins, infirmières et travailleurs sociaux chargés de les soigner. Alors qu’un film comme l’extraordinaire “Near Death” de Frederick Wiseman (1989) abordait le sujet de la mortalité avec intimité mais un détachement caractéristique, “A Lion in the House” est un cas dans lequel les cinéastes ont un investissement émotionnel clair dans le matériau. Peu de documentaires regardent avec autant de fermeté et de compassion la cruauté des épreuves médicales implacables.

Les patients varient dans leur situation et leur pronostic. Parmi eux, Tim, un adolescent atteint d’un lymphome de Hodgkin, qui a d’abord résisté aux efforts de ses médecins pour lui faire prendre du poids et dont la maladie a gravement limité sa vie sociale et sa fréquentation scolaire. Alex, qui a la leucémie, est présentée quand elle a 7 ans et que son cancer est en rémission, mais il revient, et Reichert et Bognar la suivent, elle et ses parents parfois en désaccord, à travers une succession de décisions difficiles sur le traitement, dans lesquelles les réponses sur ce qui est le mieux pour Alex et ce qui pourrait prolonger sa survie ne sont pas toujours clairs. Justin, à 19 ans, combattait déjà la leucémie depuis 10 ans lorsque le film commence ; au cours du film, il atteint ce qui semble être la fin, avec au moins un médecin poussant à une discussion sérieuse sur sa mort. Mais quand Justin survit d’une manière ou d’une autre après 24 heures d’avoir ce qu’un autre médecin appelle “une tension artérielle incompatible avec la vie”, la décision des parents de continuer ou non pour leur prétendu combattant d’un fils ne fait que devenir plus épineuse.

Chaque instant du film est synonyme de vie ou de mort, et bien que “Un lion dans la maison” soit presque toujours difficile à regarder, il est également impossible de l’ébranler.

