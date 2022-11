Diffusez ces trois grands documentaires

Preuve qu’un documentaire peut être d’actualité sans tenir la moindre main au spectateur, ce long métrage expérimental de Joshua Bonnetta et JP Sniadecki porte sur les passages frontaliers illicites dans le désert de Sonora. Ou peut-être qu’il s’agit simplement d’un désert inhospitalier et accablant où de telles traversées se produisent. « El Mar la Mar » est avant tout une expérience sensorielle. Souvent, l’objet d’étude de l’appareil photo n’est pas une personne mais un paysage, ou des traces que les personnes qui ont traversé ce paysage ont laissées : une paire de lunettes, un sac à dos, une empreinte de pas, un téléphone portable – des objets blanchis au soleil ou recouverts par la saleté balayée par le vent.

La prolifération des documentaires sur les services de streaming rend difficile le choix de ce qu’il faut regarder. Chaque mois, nous choisirons trois films de non-fiction – des classiques, des documentaires récents négligés et plus encore – qui récompenseront votre temps.

C’est un film conçu pour être entendu autant que vu. (Dans ce contexte, des bribes de transmissions radio ressemblent presque à des communiqués d’une autre planète.) Techniquement, “El Mar la Mar” est divisé en trois chapitres – intitulés de manière cryptique “Rio”, “Costas” et “Tormenta” – mais la section du milieu est de loin le plus long. En voix off en anglais et en espagnol, des orateurs non identifiés racontent ce qu’ils ont vu dans la région. Il existe de nombreuses histoires de personnes tombant sur des cadavres ou aidant des migrants enrhumés, perdus ou en mauvaise santé. Nous entendons également ceux qui ont entrepris la traversée. (« C’est un silence terrifiant », dit un homme à propos de ce à quoi ressemblait le voyage. « Vous n’entendez que vos pas dans le sable. ») Parfois, lors de ces témoignages, l’image n’est qu’un écran noir, avec les imperfections du traitement du film. — “El Mar la Mar” a été tourné au 16 millimètres — les seuls signes de mouvement.

Mais dans un sens, décrire “El Mar la Mar” passe à côté de l’essentiel. Il s’agit d’une œuvre délibérément abstraite et désorientante qui résiste à la réduction facile aux mots. Il offre une expérience ancrée dans la réalité mais pourtant transe, obsédante et oblique.

