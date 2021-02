Initialement présenté au public comme un homme de premier plan digne dans le moule anglais classique de Laurence Olivier et James Mason, Plummer continuerait à jouer une gamme de rôles – des héros d’aventure aux vilains creeps – et trouverait certains de ses plus grands succès dans le soutien les pièces. Dans ses dernières années en particulier, Plummer s’est spécialisé dans le fait d’apporter une sensation de profondeur et de poids aux personnages qui apparaissaient parfois à l’écran pendant une poignée de scènes. Il n’a eu besoin que de quelques minutes pour laisser une impression durable.

L’acteur canadien Christopher Plummer, décédé le 5 février à 91 ans, a fait ses premières apparitions sur la scène de Broadway et dans les films hollywoodiens dans les années 1950, alors qu’il était encore dans la vingtaine. Il a laissé derrière lui une multitude d’œuvres inoubliables dans le cinéma, le théâtre et la télévision, y compris des performances récompensées aux Oscars, aux Emmy et aux Tony.

‘Le son de la musique’

Tout au long de la fin des années 1950 et du début des années 1960, Plummer a concentré une grande partie de son attention créative sur le théâtre aux États-Unis et au Royaume-Uni, tout en ne se mêlant que rarement à la télévision et au cinéma. Puis il a joué un officier de marine autrichien étouffé et un père veuf dans la version cinématographique de la comédie musicale «The Sound of Music», et il est devenu une véritable star de cinéma. Dans les décennies qui ont suivi, Plummer rejetait parfois le film, l’un de ses plus grands succès au box-office, comme écoeurant et simpliste. Mais l’image est aimée pour de nombreuses raisons, dont l’une est la riche chimie romantique entre ses principaux acteurs: Julie Andrews en tant que gouvernante entêtée, et Plummer en tant que grognon au cœur brisé qui fond quand il l’entend apprendre à chanter à ses enfants.