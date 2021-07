Diffusez ces cinq films internationaux maintenant

À l’ère du streaming, la terre est plate – de la taille d’un écran, les voyages vers des destinations lointaines ne nécessitent qu’un abonnement mensuel et un clic. Nous avons parcouru le monde des options et choisi les meilleurs nouveaux films internationaux à regarder.

Traitant les bizarreries de la vie d’une petite ville et les étranges rouages ​​de la foi et de la superstition, « The Unknown Saint » entraîne un casting de personnages drôles et impassibles dans des high jinks amusants. Il y a le voleur et son crétin d’acolyte, ironiquement surnommé « le Cerveau » ; un médecin nouvellement arrivé confronté à une parade quotidienne de petits hypocondriaques ; et un barbier qui se double d’un dentiste bricoleur.

Sous-jacent à la satire enjouée du film, il y a un respect sincère pour les choses qui alimentent souvent la croyance : la survie, la subsistance, l’espoir. Nous apprenons bientôt que les villageois sont des migrants d’une ville voisine frappée par la sécheresse, où un agriculteur solitaire prie toujours pour la pluie, tandis que les explosions d’un projet de construction à proximité signalent un changement imminent, bien qu’elles soient parfois confondues avec des signes de Dieu. Riche de ces détails révélateurs, « The Unknown Saint » transforme sa légère prémisse en forme de croquis en une parabole d’une profondeur trompeuse.

‘Transpiration’

Diffusez-le sur Mubi.