Diffusez ces cinq films d’action maintenant

J’adore les films à micro-budget inventifs. Il est plus rare de découvrir ces friandises dans le genre action, car la forme nécessite souvent des valeurs de production plus élevées. Mais « Agent Revelation », du scénariste-réalisateur Derek Ting, parvient à offrir des sensations fortes à plus petite échelle.

Mais le bâtiment du monde intelligent est tout aussi impressionnant. Jim passe sous l’œil vigilant du riche bienfaiteur de la base, Alastair (Michael Dorn), le Morpheus de Jim’s Neo. Alastair enseigne à Jim comment exploiter l’énergie de ses pouvoirs pour lutter contre les envahisseurs extraterrestres. Un croisement entre « The Matrix » et « Invasion of the Body Snatchers », « Agent Revelation » place une grande imagination de science-fiction dans un ensemble modeste.

Ting joue également dans ce film de science-fiction de haut niveau en tant que Jim Yung, un rejet de la CIA infecté par une arme biologique fabriquée par des extraterrestres : une poussière rouge connue sous le nom de Ash. Bien que généralement mortel pour les humains, le frêne donne à Jim des réflexes et une force accrus. Lorsque le Dr Victoria Jansen (Carole Weyers), chef d’une installation militaire souterraine secrète, entend parler de la survie de Jim, elle le recrute pour des tests, le poussant à subir des exercices dangereux. Ces batailles claustrophobes mettant en scène des mouvements tactiques à travers des labyrinthes offrent les plus grands moments d’action du film.

Depuis que la première de « Jaws » en 1975 a fait des requins une peur de six lettres, les prédateurs à pleines dents restent un incontournable du cinéma pour des frayeurs faciles et une action démesurée. « Great White », un film australien du réalisateur Martin Wilson, suit les traces de « Deep Blue Sea » et « The Meg » pour livrer des décors de survie époustouflants.

Le mari et la femme financièrement submergés Charlie (Aaron Jakubenko) et Kaz (Katrina Bowden) proposent des visites privées en avion aux voyageurs. Joji (Tim Kano) et Michelle (Kimie Tsukakoshi), un couple aisé, emploient les guides et leur cuisinier Benny (Te Kohe Tuhaka) pour les transporter vers un atoll isolé. Ensuite, le personnage titre menaçant désactive leur avion, les laissant à la dérive dans un radeau. Pour s’en sortir, les humains échoués s’engagent dans des batailles maritimes sauvages avec le requin implacable, conduisant à une abondance de méthodes de défense exagérées impliquant des pagaies et des fusées éclairantes armées contre un ensemble pointu de blancs nacrés. Après avoir regardé « Great White », il n’est toujours pas sûr de retourner dans l’eau.

‘Son nom était Jo’

Diffusez-le sur Amazon.