Diffusez ces 9 films et émissions avant qu’ils ne quittent Netflix en juillet

L’écrivaine Shirley Jackson, décédée en 1965, vit un moment un peu inattendu ces derniers temps. En plus de cette adaptation Netflix de mauvaise humeur de son roman de 1962, son livre “The Haunting of Hill House” a été adapté pour une mini-série sur le streamer, et elle fait l’objet du biopic Hulu “Shirley”. Taissa Farmiga et Alexandra Daddario jouent dans “Castle” en tant que sœurs Blackwood, qui vivent (avec leur infirme oncle Julian) dans la solitude et le mystère ; leurs parents sont morts des années plus tôt, dans des circonstances troubles, et ils font toujours l’objet de discussions en ville. Ce bavardage s’intensifie avec l’arrivée d’un cousin énigmatique, Charles (Sebastian Stan, sauvage et laineux), qui ébranle le ménage précaire jusqu’à la moelle. Farmiga et Daddario respirent à la fois la fragilité et le danger, tandis que Crispin Glover sous-joue bien (et étonnamment) en tant qu’oncle Julian.

Le scénariste Aaron Sorkin et le réalisateur David Fincher semblaient, au début, comme un couple étrange – un mariage de fusil de chasse de dialogue fleuri à un style visuel lunatique et sensuel. Mais en collaborant sur ce récit fictif de 2010 sur la montée de Facebook et de son fondateur Mark Zuckerberg, ils se sont complétés : Fincher donne aux mots de Sorkin un clin d’œil visuel distinct, et Sorkin lui donne un scénario dans lequel le dialogue est aussi net que l’imagerie. Sorkin a décroché un Oscar et Fincher a décroché une nomination, tout comme la star du film, Jesse Eisenberg, qui trouve la note parfaite de désespoir je-sais-tout en tant que Zuckerberg.

L’une des sitcoms les plus drôles de Netflix fait sa sortie pour les abonnés américains fin juillet. Si cela ne cause pas suffisamment de détresse, le streamer abandonne également une poignée de délicieux films de passage à l’âge adulte, une comédie romantique classique des années 90 et l’un des films les plus influents des années 2010. Regardez-les pendant que vous le pouvez. (Les dates reflètent le dernier jour où un titre est disponible.)

L’écrivain et réalisateur Quentin Tarantino et l’acteur Christoph Waltz ont réussi une répétition sournoise de leur triomphe aux Oscars “Inglourious Basterds”, remportant à nouveau les trophées du meilleur scénario original et du meilleur acteur de soutien pour ce riff western spaghetti de 2012. Jamie Foxx incarne le personnage principal, un ancien esclave du sud d’avant la guerre civile qui se lie d’amitié avec un chasseur de primes (Waltz) et apprend le métier; Leonardo DiCaprio est joyeusement méchant en tant que propriétaire de plantation qui se tient entre Django et sa femme (Kerry Washington). C’est Tarantino, donc la violence et les grossièretés sont abondantes, mais les décors sont passionnants, les caractérisations sont vives et les rires restent dans la gorge.

“30 Rock”: Saisons 1 à 7 (31 juillet)

Tina Fey est passée de la rédaction en chef de “Saturday Night Live” à la création de cette série, dans laquelle elle joue le rôle de… rédactrice en chef d’une émission de sketchs NBC de fin de soirée. Eh bien, ils disent d’écrire vous savez! Mais ce ne sont pas les blagues internes qui ont fait de “30 Rock” l’une des sitcoms les plus regardables de notre époque ; c’était son mélange distinct de personnages finement réglés, de dialogues citables et d’un rythme rapide (sur la base de blagues à la minute, c’est imbattable). Et à mesure que la télévision en réseau devient de plus en plus stupide, les émissions parodies «30 Rock» comme «MILF Island» et «God Cop» ressemblent moins à de la satire qu’à des pronostics.

“The Edge of Seventeen” (31 juillet)

Avant d’être acclamée dans le rôle-titre de “Dickinson” ou de gravir les échelons de la pop, Hailee Steinfeld a joué dans cette comédie douce-amère de l’écrivain et réalisateur Kelly Fremon Craig. Steinfeld joue le rôle de Nadine Franklin, une lycéenne sage et spirituelle mais pas très populaire dont le monde bascule lorsque sa meilleure amie (Haley Lu Richardson) rencontre le frère aîné de Nadine (Blake Jenner). L’écriture perspicace et inébranlable de Craig transforme ce qui aurait pu être une comédie de lycée prévisible en quelque chose de beaucoup plus nuancé; elle est sympathique à Nadine mais prend soin d’en faire un personnage complexe, pas toujours conventionnellement sympathique ou admirable.

“Appuyez-vous sur moi” (31 juillet)

Morgan Freeman a décroché l’un de ses premiers rôles principaux dans ce drame de lycée de 1989, avec Joe Clark, un directeur dont les tactiques pour redresser un lycée à haut taux de criminalité et à faible rendement à Paterson, NJ, lui ont valu le surnom de “Crazy Joe”. .” Le réalisateur, John G. Avildsen, était également derrière «Rocky» et «The Karate Kid», et il aplanit parfois les questions (toujours pertinentes) d’une réforme efficace de l’éducation dans son mode de prédilection pour susciter une histoire d’opprimé. Mais le film regorge de moments puissants, la plupart d’entre eux grâce à la performance coriace de Freeman.

‘Petites femmes’ (31 juillet)

Chaque génération obtient sa propre adaptation du roman classique de Louisa May Alcott, semble-t-il, et tandis que la version récente de Greta Gerwig était tiptop, la génération X est toujours dédiée à cette prise de 1994 de la réalisatrice australienne Gillian Armstrong (“My Brilliant Career”), qui maintient , et même aiguise, certains des bords les plus rugueux que les adaptations antérieures ont poncés. Winona Ryder, dans un tour nominé aux Oscars, dirige un ensemble d’as qui comprend également Trini Alvarado, Claire Danes, Kirsten Dunst et Samantha Mathis comme ses sœurs; Susan Sarandon comme leur mère; et Christian Bale, Gabriel Byrne et Eric Stoltz comme les hommes de leur vie.