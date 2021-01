Diffusez ces 8 titres avant de quitter Netflix ce mois-ci

Le récapitulatif de ce mois-ci des sorties de Netflix est plus léger que d’habitude – peut-être parce qu’ils semblaient avoir perdu la moitié de leur bibliothèque le mois dernier – mais il est plein de petits joyaux, y compris un double oscarisé, une série limitée captivante et des œuvres essentielles de Paul Thomas Anderson Coen Brothers. Oh, et une comédie sur un homme qui se lie d’amitié avec un cadavre qui pète.

Préparer une suite à l’une des plus grandes fonctionnalités de Disney, 54 ans après les faits, a peut-être été un objectif impossible pour commencer; il est certainement juste de dire que le suivi de Rob Marshall en 2018 à «Mary Poppins» ne correspond pas à son prédécesseur de 1964. Mais il offre de véritables plaisirs: un travail poignant d’Emily Mortimer et de Ben Whishaw dans le rôle de Jane et Michael Banks, adultes; tours de soutien joliment animés de Colin Firth et Meryl Streep; une poignée de mélodies qui tapent les orteils; et surtout, une performance à la langue acérée et aux yeux scintillants d’Emily Blunt dans le rôle de Mary Poppins, capturant de manière ludique une grande partie de la magie factuelle de la caractérisation originale de Julie Andrews.

L’une des images les plus épineuses et les plus stimulantes de Paul Thomas Anderson (et cela en dit long), ce drame de 2012 a suscité de nombreux essais avant-premières, car Anderson aurait puisé l’inspiration pour son scénario de l’Église de Scientologie et de la biographie de son fondateur, L Ron Hubbard. Mais ce n’est pas un simple exposé. L’histoire d’Anderson d’un vagabond alcoolique et vétéran de la Seconde Guerre mondiale (Joaquin Phoenix) qui trébuche dans le cercle d’un chef religieux (Philip Seymour Hoffman) est un examen compliqué de la masculinité éclatante, des liens masculins et des cultes de la personnalité, soutenu par la direction détaillée de la période d’Anderson. et les performances de deux titans au sommet de leurs pouvoirs.

« Un homme sérieux » (15 janvier)

Les frères Coen ont suivi l’une de leurs plus grandes comédies («Burn After Reading», de 2008) avec l’une de leurs plus étranges, un récit du livre du travail se déroulant dans leur territoire natal du Minnesota, vers 1967. L’acteur incomparable Michael Stuhlbarg obtient un rôle de premier plan rare en tant que professeur Larry Gopnik, dont la vie personnelle et professionnelle tombe dans une telle pagaille qu’il commence à remettre en question sa foi juive. Sombrement drôle mais sans cesse suscitant la réflexion, « A Serious Man » a les Coens utilisant Gopnik comme un vaisseau pour examiner leurs propres points de vue sur la foi et l’humanité. Et tandis qu’ils atterrissent sur rien d’aussi simple que des «réponses», leur parcours et leurs idées sont étrangement exaltants.

‘Dallas Buyers Club’ (15 janvier)

Matthew McConaughey et Jared Leto ont remporté les Oscars du meilleur acteur et du meilleur acteur de soutien pour ce drame 2013 du réalisateur Jean-Marc Vallée, vaguement inspiré par une histoire vraie. McConaughey incarne Ron Woodruff, un Texan séropositif au milieu des années 1980 qui a mis en action sa frustration face aux traitements limités du sida, faisant passer des médicaments expérimentaux dans le pays pendant que la FDA le combattait pour ses efforts. «Dallas Buyers Club» tombe parfois dans les pièges de la simplification et de la narration standard qui affligent tant de biopics, mais la direction de Vallée est vive et vibrante, et les performances sont d’une humanité touchante.

‘Waco’: Série limitée (15 janvier)

Nous arrivons à un point, dans les arcs combinés (et souvent entrelacés) de nostalgie et de réévaluation, dans lequel il semble que chaque événement majeur de l’actualité des années 1990 ait reçu le traitement du film, de la mini-série ou du documentaire. Cet effort de 2018 revisite le bras de fer de 1993 au Waco, Texas, composé de la secte Branch Davidian, dans six épisodes tirés des mémoires du survivant davidien David Thibodeau et du négociateur d’otages du FBI Gary Noesner. Même à cette longueur élargie, la série tire parfois ses poings, manquant des occasions de relier ces événements aux féroces mouvements anti-gouvernementaux des décennies suivantes. Mais les interprètes ne doivent pas être manqués – en particulier le Michael Shannon intense et fiable en tant que Noesner, et un Taylor Kitsch incroyablement efficace en tant que chef de la secte David Koresh, un rôle à des kilomètres de son travail d’idole en matinée sur «Friday Night Lights».

