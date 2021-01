Cicely Tyson, décédée jeudi à l’âge de 96 ans, n’a jamais voulu se cantonner aux rôles habituellement réservés aux femmes noires. Elle n’avait aucun intérêt à perpétuer les stéréotypes. Elle était attirée par les personnages féminins qui se distinguaient par leur dignité, leur force, leur intelligence, leur compassion et leur courage – même si cela aurait pu limiter ses opportunités professionnelles. «Je ne pouvais rien faire qui ne valoriserait l’humanité, en particulier les femmes», a-t-elle une fois m’a dit.

Son sang-froid et sa détermination résonnent toujours dans le meilleur travail de Tyson, dont une grande partie est disponible dès maintenant. Certains, comme son rôle révolutionnaire dans la série télévisée du début des années 60 «East Side / West Side» (qui mettait également en vedette George C. Scott) ou le drame juridique NBC des années 90 «Sweet Justice» ne sont pas légalement diffusés. Mais ces huit de ses meilleurs titres sont, par ordre chronologique.

‘Sondeur’ (1972)

Pauline Kael a salué la performance de Tyson dans ce film d’époque, disant qu’elle a créé la «première grande héroïne noire à l’écran». À une époque où les films de blaxploitation faisaient fureur, le personnage de Tyson, Rebecca, se distinguait par son réalisme, sa campagne et sa résilience. Dans la Louisiane de l’époque de la dépression, Rebecca doit sauver sa famille de la famine après que son mari métayer (Paul Winfield) soit emprisonné pour avoir volé de la nourriture. Tyson calibre avec précision la détermination et la dignité de son personnage, naviguant dans un système qui s’oppose à elle. C’est le portrait d’une femme qui endure, et la beauté de cette endurance. La performance a valu à Tyson une nomination aux Oscars.

Diffusez-le sur Cassonade, Le détective du film et Youtube; le louer sur Amazone et DirecTV.

‘L’autobiographie de Miss Jane Pittman’ (1974)

Dans ce film fait pour la télévision très apprécié, basé sur le roman d’Ernest J. Gaines, Tyson a surpris les téléspectateurs avec sa métamorphose en la femme fictive de 110 ans Jane Pittman. (Ou environ 110 – Jane n’était pas sûre, mais sa vie a couvert la guerre civile et le mouvement des droits civiques.) Tyson a étudié les mouvements des personnes âgées, s’est tordue le dos, a brouillé sa propre vision avec des lentilles de contact épaisses et a généralement rendu justice. aux brillants effets de maquillage de Stan Winston et Rick Baker. Mais c’est la performance de Tyson qui a été la plus mémorable, en particulier l’acte discret de bravoure de Rosa Parks dans lequel elle buvait nonchalamment à une fontaine d’eau réservée aux Blancs. Tyson a remporté deux Emmy Awards pour la performance (l’une était actrice de l’année) et est devenue la première femme noire à remporter un Emmy en tant qu’actrice principale.