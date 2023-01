Diffusez ces 8 films avant qu’ils ne quittent Netflix en février

C’est pardonnable si vous supposez que vous avez déjà vu « Coach Carter », même si ce n’est pas le cas ; la formule du film sportif outsider est, pour le moins, bien établie. (Oh, alors le nouvel entraîneur coriace rencontre d’abord la résistance de l’équipe indisciplinée et peu performante, mais gagne lentement le respect des joueurs? Et traduit cette camaraderie à la cour? Et tout est basé sur une histoire vraie ?!) Mais les cinéastes ici savent que vous savez comment ces films sont censés se dérouler, renversant gracieusement ces attentes, et Samuel L. Jackson est parfaitement interprété dans le rôle principal.

En 2014, Jennifer Aniston a failli décrocher une nomination aux Oscars pour son virage contre-type dans ce drame indépendant, dans lequel la comédienne typiquement légère est devenue très lourde en tant que mère en deuil tentant de reconstituer sa vie brisée. Pour être juste, elle méritait la reconnaissance; Aniston joue si bien l’ingénue joviale qu’il est facile de sous-estimer ses dons considérables en tant qu’acteur d’une véritable gravité. Et elle est en bonne compagnie ici – le casting de soutien stellaire comprend Felicity Huffman, Anna Kendrick, William H. Macy et Sam Worthington.

Tout au long des années 1990, les multiplex ont été positivement inondés de films “Comme ‘Die Hard’, mais sur un _____”, avec des décors d’avion et d’aéroport se révélant particulièrement populaires (“Executive Decision”, “Passenger 57” et “Die Hard 2” parmi eux) . Ce thriller de 1997 du réalisateur Wolfgang Petersen est devenu hyper spécifique, imaginant “Die Hard” sur celui du président avion. Et la formule vénérable fonctionne : Harrison Ford est un commandant en chef homme d’action crédible, Gary Oldman mâche beaucoup de décors en tant que méchant, et le slogan idiot mais efficace « Descendez de mon avion ! exige encore des acclamations.

Il y a quelque chose de vaguement fin d’une époque à voir Netflix enfin faire ses adieux à ce stand-up spécial de 2006 de haut niveau du magnifiquement absurde Galifianakis – l’un des rares films originaux et spéciaux créés à l’époque pour son ” Red Envelope Entertainment »en exclusivité pour le service, qui déploie désormais une comédie spéciale originale presque toutes les semaines. Alors attrapez-le pendant que vous le pouvez; c’est Galifianakis à son apogée, et la structure de la spéciale (entrecoupant son acte en direct extrêmement drôle avec des interviews torturées avec son frère en flèche droite, également joué par le comédien) est véritablement inspirée.

La sélection de titres de ce mois-ci quittant Netflix aux États-Unis est un assortiment ésotérique typique de films de studio à gros budget et de drames indépendants, mais les comédies sont ce qui fait vraiment ressortir celui-ci – y compris une satire anticapitaliste et l’un des tout premiers stand- up met en lumière le service jamais financé. Commençons par là. (Les dates indiquent le dernier jour où un titre est disponible) :

“Appel de marge” (28 février)

Le premier long métrage de l’écrivain et réalisateur JC Chandor en 2011 était une affaire très médiatisée – l’un des premiers films à aborder directement la crise financière de 2008 – et il l’a fait avec une intelligence désinvolte et une nuance admirable. Le scénario captivant de Chandor télescope l’action sur une période de 24 heures et le cadre d’une seule banque d’investissement de Wall Street, alors que les implications et les conséquences de la crise imminente deviennent claires et que les fortes personnalités de l’entreprise rebondissent et se heurtent. Une distribution d’ensemble tiptop apporte de la verve aux acteurs clés, avec de belles performances Paul Bettany, Jeremy Irons, Demi Moore, Zachary Quinto (qui était également producteur), Kevin Spacey et Stanley Tucci.

‘Scream 4’ (28 février)

Le redémarrage en 2022 de la franchise slasher-satire «Scream» a connu un succès commercial suffisant pour justifier un suivi, prévu dans les salles en mars. Mais d’un point de vue critique, la magie n’était tout simplement pas là – et ne pourrait probablement pas l’être, étant donné le décès du réalisateur original de la série, Wes Craven, et la non-implication du scénariste original, Kevin Williamson. De ce point de vue, la série originale s’est vraiment terminée avec cet épisode de 2011, réunissant Craven, Williamson et les stars de la franchise Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette, aux côtés d’une foule de nouvelles stars remarquables (dont Kristen Bell, Alison Brie, Hayden Panettiere et Emma Roberts) pour une bouillabaisse typiquement autoréférentielle d’horreur, de comédie et de folie cinématographique.

‘Shutter Island’ (28 février)

Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio ont sorti cinq collaborations de longs métrages à ce jour, mais ce thriller de 2010 a tendance à être négligé dans cette filmographie – peut-être parce que c’est le seul ne pas nominé pour l’Oscar du meilleur film. Ce n’est pas surprenant, car cette adaptation du roman à succès de Dennis Lehane est une tranche épaisse d’horreur gothique, et les électeurs des Oscars sont réputés pour ne pas honorer le genre. Mais c’est un exemple crackerjack de la forme; DiCaprio est incroyablement bon en tant que maréchal américain enquêtant sur une mystérieuse disparition dans l’établissement psychiatrique titulaire.

“Désolé de vous déranger” (28 février)

Le provocateur hip-hop Boots Riley, mieux connu pour son travail à la tête de l’équipe politiquement consciente d’Oakland, The Coup, a fait sensation dans son crossover pour réaliser des longs métrages avec ce premier effort, mettant en vedette Lakeith Stanfield en tant que télévendeur qui découvre le secret du succès dans le monde de l’entreprise. La satire est d’une netteté remarquable (la dette de Riley envers “Putney Swope” est limpide), et la politique de l’image est délicieusement sans vergogne; il est exaltant de voir un cinéaste novice rassembler les outils du médium pour créer quelque chose d’authentique et joyeusement subversif.

