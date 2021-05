Diffusez ces 5 films d’action maintenant

Pour les fans de films d’action à la recherche de nouvelles sensations fortes à regarder à la maison, il y a beaucoup de poursuites en voiture, d’explosions et de combats à l’épée et au poing à parcourir. Laissez-moi vous aider en vous fournissant quelques faits saillants en streaming. Les choix de ce mois-ci incluent des films du monde entier et vont du fantasque envoûtant au étonnamment comique.



‘Négatif’ Louer ou acheter sur Amazone, jeu de Googleou YouTube.

Peu importe les efforts d’Ethan (Thomas Nicholas), une vie tranquille lui échappe. Récemment libéré de prison, il rencontre son agent de libération conditionnelle (Lou Diamond Phillips) entre deux travaux de covoiturage la nuit. Les étudiantes ivres représentent une grande partie de sa clientèle vexante, un patron méfiant (Sean Astin) l’aggrave davantage et sa voisine Chloé (Kate Katzman), une punaise de litière, apporte une plus grande angoisse à son environnement modeste. Mais c’est sa soeur troublée de 16 ans, Mia (Kelly Arjen), qui occupe le plus son esprit. Mia et son petit ami doivent beaucoup d’argent à un usurier local après avoir dépensé son argent en drogue. Maintenant, la dette a mis leur vie en danger.

La tragédie frappe. Malgré tous ses efforts pour éviter les ennuis, Ethan est impliqué dans un monde souterrain impitoyable dirigé par Kaden (Mickey Rourke) entravé mais impitoyable. L’ensemble vétéran du thriller policier viscéral de Brian A. Metcalf à Los Angeles fournit beaucoup de puissance de feu dans un récit de vengeance sanglante qui voit Ethan marteler délicieusement ses ennemis avec un pied de biche. Avec le carnage qui fait des ravages sur son visage, Nicholas offre une performance ancrée qui est une réplique parfaite au virage émouvant de Rourke en tant que gangster sur ses dernières jambes. ‘Obtenez la chèvre’ Diffusez-le sur Netflix.

Portant des similitudes tonales avec Adam McKay «Les autres gars», Cette comédie d’action en langue portugaise réalisée par Vitor Brandt déploie un style visuel pervers de gel sur images et de gags visuels pour de grands rires et des explosions encore plus grandes. Bruceuilis Nonato (Edmilson Filho) est né pour être un héros d’action de kung-fu. Pour commencer, son prénom se prononce «Bruce Willis». Il a également une bonne connaissance des arts martiaux avancés. Dans la petite ville de Guará, au Brésil, cependant, il n’y a pas de contrevenants à avoir – à l’exception d’un homme surchauffé qui vole un ventilateur à la fenêtre d’un amant. À São Paulo, l’analyste de données Trindade (Matheus Nachtergaele) soutient l’équipe d’élite de la police de l’opération Thunderbolt. Suite à une piqûre de drogue bâclée, Trindade (bien plus petit que ses collègues musclés) est renvoyé au département des véhicules automobiles.

Lui et Bruceuilis deviennent des partenaires improbables lorsque des trafiquants de drogue kidnappent Celestina, la chèvre précieuse de Guará. Dans ce film de copain de flic inspiré des années 1980, aidé par un humour sincère, le couple a une chance non seulement pour la rédemption, mais aussi pour l’amitié. ‘Nouveaux dieux: Nezha Reborn’ Diffusez-le sur Netflix.