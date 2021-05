Diffusez ces 13 films et émissions avant de quitter Netflix en mai

Dans la foulée de l’une des cérémonies des Oscars les plus inhabituelles et controversées à ce jour, Netflix aux États-Unis fait ses adieux – du moins pour le moment – à plusieurs précédents nominés et gagnants de renom. Et c’est votre dernière chance de vous gaver d’une paire de séries policières fascinantes, ainsi que de quelques films indépendants de premier ordre qui valent bien votre temps. (Les dates reflètent le dernier jour où un titre est disponible.)

‘War Horse’ (3 mai)

L’un des plaisirs d’observer la carrière de Steven Spielberg est de regarder son évolution lente mais régulière d’un jeune parvenu brandissant des effets à un conteur du moule classique d’Hollywood – le genre de cinéaste que lui et ses camarades de cinéma des années 1970 étaient perçus comme réprimandant. Mais Spielberg a toujours eu ces instincts traditionnels (il les a juste habillés de nouveaux ratés élégants), et peu de ses films récents ont souligné cet héritage comme son adaptation en 2011 du roman pour enfants de 1982 «War Horse». Cette histoire simple d’un garçon et de son cheval rappelle « The Black Stallion » (ou même le propre « ET » de Spielberg), mais le style direct et la sentimentalité sans excuse amènent le réalisateur à montrer sa dette envers le cinéma de John Ford et William Wyler.

Diffusez-le ici

‘Quartet’ (10 mai)

Dustin Hoffman était au milieu des années 70 quand il a finalement fait le saut dans la réalisation avec cette adaptation de 2013 de la pièce de Ronald Harwood. Et il a réuni un casting enviable: Maggie Smith, Michael Gambon, Tom Courtenay, Pauline Collins et Billy Connolly (entre autres) apparaissent comme les résidents d’une maison de retraite britannique pour musiciens, qui ravivent leurs jours de gloire une fois par an pour un concert bénéfice. Mais les vieux chagrins et rivalités refont surface avec l’arrivée d’une diva légendaire (Smith). Les enjeux sont assez faibles (et le résultat ne fait guère de doute), mais comme on pourrait s’y attendre d’un acteur du calibre de Hoffman, les interprètes du film ont amplement l’occasion de se pavaner.

Diffusez-le ici