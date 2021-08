Diffusez ces 12 titres avant qu’ils n’expirent en août

Il y a un petit quelque chose pour tout le monde dans la sélection de titres de ce mois-ci quittant Netflix aux États-Unis, y compris des comédies dramatiques indépendantes, des films de famille et des films policiers, ainsi que le meilleur des récents films de James Bond. Découvrez ces 12 titres avant qu’ils ne disparaissent. (Les dates reflètent le dernier jour où un titre est disponible.) ‘Nightcrawler’ (9 août) Le scénariste Dan Gilroy a fait ses débuts en tant que réalisateur avec ce thriller inquiétant de 2014. Inspiré par le travail de Weegee, le photographe influent des scènes de rue de New York dans les années 1940, Gilroy a écrit l’histoire d’un vidéaste de presse contemporain (joué à la perfection effrayante par Jake Gyllenhaal) dont la poursuite de séquences de scènes de crime macabres l’emmène dans des situations moralement douteuses. territoire. Rene Russo est en pleine forme en tant que directeur de l’information qui ne réalise pas vraiment à quel point son employé est dangereux, tandis que Gyllenhaal fait certains de ses meilleurs acteurs, personnifiant de manière troublante la pente glissante d’un fonceur ambitieux à un sociopathe hors pair. Diffusez-le ici. « Sécurité non garantie » (12 août) Avant d’être sollicités pour redémarrer la franchise « Jurassic Park », le réalisateur Colin Trevorrow et le scénariste Derek Connolly ont conçu une fusion à plus petite échelle de science-fiction et de drame humain. Aubrey Plaza joue le rôle d’un jeune stagiaire en journalisme qui répond à une annonce pour un partenaire qui voyage dans le temps, pensant que l’homme délirant derrière l’annonce (Mark Duplass) pourrait constituer un profil divertissant. Mais son cynisme se dissout lentement face à son sérieux – et ses observations sur les activités étranges qui alimentent sa paranoïa. Les cinéastes trouvent juste le bon mélange tonal de comédie de personnage, de science-fiction à bas prix et de chaleur authentique, tandis que Plaza et Duplass créent une chimie étonnamment convaincante. Diffusez-le ici.

‘Le Fondateur’ (20 août) Michael Keaton est phénoménal dans ce portrait biographique du cerveau du McDonald’s Ray Kroc, utilisant son esprit vif et son charisme sans fin au service d’un personnage qui se révèle lentement et contre-intuitivement être un peu un serpent. Son Kroc est un arnaqueur plutôt désespéré, se considérant comme un protagoniste d’Horatio Alger à quelques pas de sa grande pause, qu’il trouve enfin dans l’efficace stand de hamburgers de la chaîne de montage des frères Maurice et Richard McDonald (John Carroll Lynch et Nick Offerman , tous deux excellents). Mais ses rêves pour la chaîne sont plus grands que ceux de ses créateurs, une bosse dans le récit typique de la montée au succès, qui crée une tension thématique fascinante et fructueuse. Diffusez-le ici.

‘Casino Royale’ (30 août) La franchise James Bond avait connu une période difficile au milieu des années 2000, alors que le public se détournait des manigances de plus en plus stupides d’aventures comme « Meurs un autre jour » pour les styles superspy plus granuleux des films « Bourne ». Ainsi, les producteurs de Bond ont ramené le réalisateur Martin Campbell – qui avait précédemment sauvé la série de l’obsolescence avec le démarrage «Goldeneye» de 1995 – pour redémarrer Bond avec une histoire d’origine. Daniel Craig a fait sa première apparition dans le rôle, complétant le charisme débonnaire et l’esprit désinvolte du personnage avec un véritable danger et des ténèbres, tandis qu’Eva Green impressionne en tant que femme qui a fait faire à Bond ce qu’il ferait rarement : tomber amoureux. Diffusez-le ici. « Stranger Than Fiction » (30 août) Will Ferrell a révélé qu’il était capable de plus qu’un slapstick stupide avec son rôle principal dans cette comédie dramatique intelligente du réalisateur Marc Forster (« Monster’s Ball »). Emma Thompson joue le rôle d’une romancière superstar qui a du mal à terminer son dernier tome; il semble que son protagoniste (joué avec un charme naïf et mélancolique par Ferrell) ait, d’une manière ou d’une autre, pris conscience de son statut de fiction et de la mort que son créateur a prévue pour lui. C’est une prémisse ingénieuse, mais ce n’est pas un simple exercice intellectuel. Le scénariste Zach Helm explore les riches implications émotionnelles du scénario, forgeant une relation improbable mais touchante entre Ferrell et une merveilleuse Maggie Gyllenhaal. Diffusez-le ici. « Chinatown » (31 août) Les films néo-noirs des années 1970, et en particulier la pléthore de films de détective privé de l’époque, ont profité de la température de l’époque; dans une décennie où la méfiance à l’égard de l’autorité et des institutions était à un niveau record, il n’est pas surprenant que l’éthique morale inébranlable du détective dévoué soit à nouveau à la mode. Peu de films ont réanimé l’âge d’or du noir aussi habilement que le nominé pour le meilleur film de Roman Polanski en 1974, qui a également pleinement profité des changements de tolérance des sujets adultes pour inclure les types de rebondissements que les films précédents ne pouvaient qu’évoquer. Cette tension, associée à la beauté de la cinématographie de John A. Alonzo et aux performances stellaires de Jack Nicholson, Faye Dunaway et John Huston, a abouti à l’un des meilleurs films de la décennie. Diffusez-le ici.

« Élection » (31 août) Reese Witherspoon a transformé ce qui aurait pu être une caricature unidimensionnelle en l’une des performances les plus emblématiques de son époque dans cette satire intelligente de la vie d’une petite ville, de l’ambition politique et du malaise d’âge moyen du co-scénariste et réalisateur Alexander Payne (« De côté »). Witherspoon joue le rôle de Tracy Flick, une lycéenne zélée dont l’élection au poste de président de classe semble acquise d’avance jusqu’à ce que le superviseur du gouvernement étudiant (Matthew Broderick) décide que le favori pourrait utiliser un peu de concurrence. Le casting de Broderick est un coup de maître, permettant au spectateur de réimaginer Ferris Bueller en tant qu’administrateur d’école imprudent, tandis que Payne et son co-scénariste, Jim Taylor (adaptant le roman de Tom Perrotta), tissent habilement un conte qui joue à la fois comme un drame à petite échelle et grande allégorie. Diffusez-le ici. « La fille d’à côté » (31 août) Le bref retour de la comédie sur le sexe pour adolescents provoqué par « American Pie » touchait à sa fin au moment où cette entrée de Luke Greenfield est sortie en salles, au box-office médiocre et aux critiques manquées, en 2004. Mais il a trouvé un public enthousiaste à la maison services de vidéo et de streaming, moins attirés par son intrigue ridicule – dans laquelle un lycéen tombe amoureux de sa nouvelle voisine sexy pour découvrir qu’elle se cache d’un passé dans les films pour adultes – que par la véritable douceur en son centre. Elisha Cuthbert et Emile Hirsch véhiculent un lien qui dépasse la simple chimie physique ; leurs personnages semblent sincèrement s’aimer et se soucier les uns des autres, et la force de ce lien donne au film une colonne vertébrale émotionnelle inattendue. Diffusez-le ici. ‘Hot Rod’ (31 août) Le trio comique de Lonely Island – composé d’Andy Samberg, Akiva Schaffer et Jorma Taccone – a fait le saut des vidéos virales au grand écran avec cette comédie de 2007. Samberg joue le rôle de Rod Kimble, qui se prend pour la seconde venue d’Evel Knievel mais est plus proche des victimes sur « America’s Funniest Home Videos »; le film raconte ses tentatives pour devenir un casse-cou, principalement pour se moquer de son beau-père toxique (un jeu Ian McShane). L’approche semi-surréaliste des Lonely Islanders place celle-ci au-dessus de la comédie typique des années 2000, tout comme le casting de soutien, qui comprend également Sissy Spacek, Isla Fisher, Danny McBride et Bill Hader. Diffusez-le ici. « Une série d’événements malheureux de Lemony Snicket » (31 août) Au cours de trois saisons, Netflix a transformé la série de romans pour enfants de Daniel Handler en l’une de leurs séries les plus divertissantes, un conte noir et comique de méchanceté et de persévérance. Mais les romans de Snicket avaient déjà été adaptés une fois, dans ce film de 2004 du réalisateur Brad Silberling (« Casper »), avec Jim Carrey dans le rôle de l’ignoble comte Olaf. Aucune des deux versions n’enlève l’autre ; le film et la série fonctionnent de concert, créant un monde stylisé de la même manière avec un sens de l’humour noir également délicieux. Diffusez-le ici.