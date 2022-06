Diffusez ces 11 titres avant qu’ils ne quittent Netflix ce mois-ci

Jennifer Lawrence a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour cette exploration délicate de l’amour, de la perte et de la danse de salon du scénariste-réalisateur David O. Russell. Adaptant le roman de Matthew Quick, Russell raconte l’histoire de Pat (Bradley Cooper), récemment sorti d’un établissement psychiatrique et essayant de recalibrer sa vie après le divorce depuis un point de vue délicat : son ancienne chambre dans le grenier de sa maison d’enfance. Ses parents (Robert De Niro et Jacki Weaver) ne prouvent pas tout à fait les influences stabilisatrices que l’on pourrait espérer; pour cela, il se retrouve attiré par Tiffany (Lawrence), une jeune veuve qui le supplie de la rejoindre dans un concours de danse. Leurs répétitions forment le cœur du film, et dans ces scènes, le mélange savant de pathos, de discours durs et d’auto-illusion jette un charme délicat.

L’actrice devenue cinéaste Greta Gerwig a fait ses débuts en tant que réalisatrice en solo avec ce film poignant et drôle de passage à l’âge adulte de 2017, qui a été nominé pour cinq Oscars. Deux d’entre eux étaient pour ses stars : Saoirse Ronan est le personnage principal, une adolescente de Sacramento désespérée de trouver un moyen de sortir de son environnement de banlieue. Laurie Metcalf joue le rôle de sa mère perpétuellement mise en avant, faisant de son mieux pour faciliter la transition cahoteuse de sa fille vers l’âge adulte. Le scénario perspicace de Gerwig creuse dans la rigidité de cette dynamique complexe, et sa direction énergique honore les malheurs émotionnels des personnages sans s’y enliser.

Lorsque les écrivains vedettes de “Saturday Night Live” Fred Armisen, Bill Hader et Seth Meyers ont créé cette série avec leur réalisateur “SNL” fréquent Rhys Thomas, il semblait sûr de parier qu’ils tenteraient d’étendre la marque de satire sauvage de cette émission. En fait, ils ont créé quelque chose de beaucoup plus de niche (et de plus drôle, peut-être à cause de cela) : une charmante parodie de niche de styles documentaires et de films de non-fiction spécifiques, dans le genre de détails hyper-spécifiques que seuls les nerds du cinéma peuvent pleinement apprécier. C’est drôle et étonnamment sincère alors que ses créateurs embrochent et font briller leurs sujets. Épisode hors concours : “Original Cast Album : Co-Op”, de la saison 3, une parodie de “Original Cast Album : Company” de DA Pennebaker qui était tellement ciblée qu’elle a été incluse dans les bonus de la récente sortie de Criterion Collection du film original.

Les grands et bien-aimés lauréats des Oscars des années 1960 aux années 2010 peuplent la liste des titres quittant Netflix aux États-Unis à la fin du mois, ainsi qu’un favori de la famille, un succès de science-fiction et deux classiques du passage à l’âge adulte ( un pour les garçons, un pour les filles). Mais le must pour les cinéphiles est une perforation hystériquement drôle des conventions documentaires, alors nous allons commencer par là. (Les dates reflètent le dernier jour où un titre est disponible.)

‘Desperado’ (30 juin)

Le réalisateur Robert Rodriguez est surtout connu ces jours-ci pour ses divertissements familiaux comme la franchise “Spy Kids” et ses efforts de science-fiction comme “Alita: Battle Angel”. Mais il a percé en tant que maître de l’action hyperkinétique, d’abord sur l’indie autofinancé “El Mariachi”, puis avec ce suivi, qui a injecté le style occidental spaghetti et la bravade cinématographique de ce film avec les ressources du studio et les stars Antonio Banderas et Salma Hayek. Banderas est un musicien énigmatique, se promenant d’une ville frontalière à l’autre avec un étui à guitare rempli d’armes à feu, à la recherche de l’homme qui a tué la femme qu’il aimait ; Hayek est un libraire qui panse ses blessures et vole son cœur. Leur chimie est hors des charts, les rythmes d’action sont déchirants et les camées sont délicieux.

“L’Exorciste” (30 juin)

On peut dire que très peu de films ont «tout changé», mais l’adaptation par William Friedkin en 1973 du roman de William Peter Blatty en fait certainement partie – un succès au box-office, un succès critique et un phénomène culturel certifié. Une Ellen Burstyn hantée joue le rôle d’une actrice de Georgetown dont la fille (une puissante Linda Blair) semble contrôlée par les forces du mal. Une fois qu’un prêtre sensible (Jason Miller) détermine qu’elle a été possédée par le diable, un spécialiste (Max von Sydow) est amené pour sauver son âme. Tant de grands moments du film – le vomi vert, la voix du diable, les incantations de l’exorcisme – ont été recyclés et satirisés qu’on pourrait penser que le film perdrait son mordant, mais “The Exorcist” n’a rien perdu de sa capacité pour effrayer et choquer.

“Oublier Sarah Marshall” (30 juin)

L’acteur devenu scénariste Jason Segel et son collaborateur “Muppets” et “Five Year Engagement” Nicholas Stoller se sont d’abord associés pour cette comédie romantique de 2008 du producteur Judd Apatow. Segal est Peter, un compositeur triste dans un funk perpétuel après sa rupture avec le personnage principal (Kristen Bell), une célèbre actrice de télévision. Dans une tentative d’échapper à sa dépression, il prend des vacances à Hawaï – seulement pour trouver Sarah dans le même complexe avec son nouveau copain (Russell Brand), une pop star britannique prétentieuse. Mila Kunis partage la vedette en tant que réceptionniste du complexe qui présente une nouvelle opportunité pour l’amour; Bill Hader, Jonah Hill, Paul Rudd et Jack McBrayer se présentent dans des rôles de soutien petits mais tonitruants.

‘Elle’ (30 juin)

L’idée de tomber amoureux d’un assistant virtuel aurait pu ressembler à de la pure science-fiction lorsque cette comédie dramatique de l’écrivain et réalisateur Spike Jonze est sortie en salles en 2013 ; aujourd’hui, l’omniprésence et la sophistication croissantes de Siri et d’Alexa la rendent peut-être inévitable. L’assistante ici s’appelle Samantha et est exprimée par Scarlett Johansson ; son “utilisateur” est Théodore (Joaquin Phoenix), qui est particulièrement blessé à cause d’un divorce imminent. Le scénario touchant de Jonze contourne les blagues faciles et bon marché pour une exploration pénétrante de la solitude et de la compagnie, et la performance de Phoenix est une étonnante symphonie de vulnérabilité et de douleur.

“Comment dresser votre dragon” (30 juin)

Cette adaptation en 2010 du livre de Cressida Cowell a été l’une des réussites de la franchise familiale de la décennie, engendrant deux suites, une série télévisée, des jeux vidéo et même une “arène spectaculaire” en direct. Mais c’est, en son cœur, une histoire simple – quelque chose comme les histoires de “garçon et son chien” d’autrefois, dans lesquelles le jeune et doux Hiccup (exprimé par Jay Baruchel), intimidé par son père tueur de dragons (Gerald Butler) enseigne lui-même comment apprivoiser les bêtes à la place. Les enfants apprécieront l’animation magnifique et le message “Soyez vous-même” ; les adultes apprécieront le casting de soutien comique, qui comprend Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse et Kristen Wiig.

