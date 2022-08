Diffusez ces 10 titres avant qu’ils ne quittent Netflix en août

La carrière de M. Night Shyamalan était dans une mauvaise passe au milieu des années 2010 après une série de flops de studio majeurs à gros budget et très médiatisés. Il a donc effectué une réinvention miraculeuse, dépouillant son style jusqu’à ses os nus et s’associant au producteur de genre Jason Blum pour créer ce refroidisseur à petit budget mais effroyablement efficace. Olivia DeJonge et Ed Oxenbould jouent le rôle de frères et sœurs adolescents qui se dirigent vers la maison de leurs grands-parents éloignés depuis longtemps pour une visite prolongée et trouvent une grande partie de ce qui s’y passe… dérangeant. Shyamalan mélange habilement des éléments de comédie, d’horreur et de séquences trouvées dans un ensemble sombre et divertissant, et ce faisant, il a rappelé au public ses dons considérables.

Lorsque ce film de maison hantée à l’échelle modeste est sorti en salles à l’été 2013, peu de gens auraient pu imaginer qu’il deviendrait non seulement si rentable – retournant 319 millions de dollars dans le monde sur un budget de 200 millions de dollars – mais aussi engendrerait un “univers” multi-films de huit films et comptage. Mais c’était tout à venir; les plaisirs de cette entrée initiale sont simples, enracinés dans l’authenticité de son cadre des années 70, les performances ancrées de Patrick Wilson, Vera Farmiga et Lili Taylor et la direction confiante de James Wan (en particulier son exécution de l’un des meilleurs saut- fait peur dans la mémoire récente).

Il y a beaucoup de frayeurs dans les titres quittant Netflix aux États-Unis à la fin du mois, avec deux favoris d’horreur contemporains et un classique absolu quittant le service. Nous pouvons également recommander une poignée de thrillers de premier ordre, l’une des comédies les plus citées du 21e siècle et un western de Kevin Costner qui n’est ni “Dances With Wolves” ni “Yellowstone”. (Les dates reflètent le dernier jour où un titre est disponible.)

Clint Eastwood a fait une rare apparition en tant qu’acteur en fin de carrière dans ce thriller de premier ordre du réalisateur Wolfgang Petersen. Eastwood joue le rôle de l’agent des services secrets Frank Horrigan, l’un des agents travaillant à Dallas le 22 novembre 1963, lorsque le président John F. Kennedy a été assassiné. Cette connexion attire l’attention d’un assassin potentiel (John Malkovich), qui entraîne Horrigan dans un jeu du chat et de la souris en menaçant de répéter l’histoire sous sa surveillance. Malkovich a été nominé pour un Oscar pour son tour effrayant en tant que tueur impitoyablement intelligent, mais la performance d’Eastwood est la vraie affaire; l’acteur taciturne trouve des notes frappantes de vulnérabilité et de mélancolie pour son personnage culpabilisé.

‘Anchorman: The Legend of Ron Burgundy’ (31 août)

Le véhicule révolutionnaire de Will Ferrell était l’une des comédies les plus culturellement incontournables des années 2000, sans cesse citée et mémorisée, et pour une bonne raison : c’est une comédie hurlante et drôle, prenant un concept absurde (l’histoire des années 1970 d’un présentateur local “Action News” ) à sa limite absolue, grâce à un virage parfait de Ferrell en tant que souffleur dopey, un excellent travail de soutien de Steve Carell, Paul Rudd, David Koechner et Fred Willard, et le virage parfaitement modulé de Christina Applegate alors que son foil est devenu l’amour intérêt. Mais c’était aussi le premier long métrage du futur lauréat d’un Oscar Adam McKay, qui utilisait déjà une large comédie comme couverture pour introduire clandestinement des thèmes plus captivants (cette fois, des rôles de genre, de la masculinité toxique et de l’incompétence des médias).

‘Cliffhanger’ (31 août)

Peu de mégastars ont monté autant de retours que Sylvester Stallone (l’un des nombreux parallèles entre l’acteur-cinéaste et sa création la plus célèbre, Rocky Balboa). Il rebondissait après une tentative malavisée de comédie – rappelez-vous “Stop ! Ou ma mère va tirer” ? – quand il a dirigé ce thriller à poings blancs en 1993. Le scénario passe-partout (que Stallone a co-écrit) équivaut à “Die Hard” sur une montagne, avec Stallone comme le héros robuste mais désespéré, John Lithgow comme l’élégant méchant terroriste et le Montagnes Rocheuses comme lieu. Mais Stallone et Lithgow remplissent bien leurs rôles, et le réalisateur Renny Harlin (précédemment, sans coïncidence, “Die Hard 2”) orchestre le chaos avec panache.

“The Dark Knight Rises” (31 août)

Christopher Nolan a couronné sa trilogie Batman – et a suivi «The Dark Knight», l’un des films de bande dessinée les plus réussis sur le plan commercial et critique de l’histoire – avec cette épopée d’action de 2012. Ce n’est ni aussi excitant que “The Dark Knight” ni aussi efficace sur le plan narratif que le précédent “Batman Begins”, et il frise le ballonnement à près de trois heures. Mais il y a quelque chose d’audacieusement opératique dans son ambition, dans la façon dont Nolan intègre de nouveaux méchants, la politique post-Occupy et un ton décidément peu héroïque de nihilisme limite. Bane de Tom Hardy est une véritable terreur, et Catwoman d’Anne Hathaway est un joyau de sensualité complexe.

“Mission : Impossible – Protocole fantôme” (31 août)

Cela témoigne de la haute qualité de toute la série qu’aucun consensus clair ne semble exister sur le meilleur film de la franchise “Mission: Impossible”. Mais il y a de solides arguments à faire pour cela, la quatrième entrée, qui était le premier film en direct de l’alun de Pixar Brad Bird (“Les Indestructibles”). Tom Cruise revient en tant qu’agent Ethan Hunt, cette fois entraîné dans la poursuite complexe et mondiale d’un terroriste nucléaire qui accuse Hunt et son équipe d’un attentat au Kremlin. Simon Pegg, de retour de la partie 3, offre un soulagement comique bienvenu, les nouveaux ajouts Jeremy Renner et Paula Patton ajoutent un piquant considérable, et deux des décors – la séquence susmentionnée du Kremlin et la montée captivante de Cruise sur le Burj Khalifa – sont parmi les meilleurs de la franchise . (La série est première et deuxième les versements quittent également Netflix à la fin du mois.)

