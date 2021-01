Sur scène, à la télévision et, enfin, au cinéma, il ne manquait pas l’irrépressible Cloris Leachman, décédée mercredi à 94 ans. C’était une artiste polyvalente qui s’est surtout fait connaître pour sa comédie sans faille. Mais cette même ouverture laissait place à des moments de sensibilité et de cœur désarmants.

Elle était également la rare artiste à atteindre le sommet de sa carrière à l’âge moyen, avec son rôle de Phyllis Lindstrom dans le révolutionnaire «The Mary Tyler Moore Show» et dans son tour primé aux Oscars dans «The Last Picture Show». Encore des décennies plus tard, elle s’est avérée suffisamment durable pour couper un tapis sur «Dancing With the Stars» à 82 ans et a continué à jouer jusqu’à 90 ans.

Bien que certains des rôles notables de Leachman ne soient actuellement pas disponibles aux États-Unis, comme son apparition frappante dans le classique noir de 1955 «Kiss Me Deadly», la plupart de ses œuvres majeures sont faciles à échantillonner. Alors qu’elle est peut-être mieux connue pour ses collaborations avec James L. Brooks, Mel Brooks et Peter Bogdanovich, Leachman a également prospéré dans le travail de la voix pour des films d’animation, dont deux pour le Studio Ghibli, et semblait disposée à se pousser à de plus grands extrêmes de la bande dessinée au fur et à mesure. plus âgée. Ces sept films et trois séries télévisées montrent sa polyvalence et sa moxie.