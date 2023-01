Diffuseurs Apple et MLS pour MLS Season Pass

Apple et la Major League Soccer ont publié une liste de diffuseurs en ondes pour la prochaine saison 2023. MLS Season Pass sur l’application Apple TV sera la nouvelle maison du football américain à partir du mois prochain.

Les tâches play-by-play seront assurées par Max Bretos, Steve Cangialosi, Jake Zivin, Pablo Ramírez et Frederic Lord. Les analystes de match incluent Kyndra de St. Aubin, Maurice Edu, Lori Lindsey, Danielle Slaton, Taylor Twellman, Marcelo Balboa et Sébastien Le Toux.

Les talents du studio seront dirigés par Liam McHugh, Jilian Sakovits et Tony Cherchi pour les téléspectateurs espagnols. Le trio rejoint les anciens analystes devenus stars de la MLS Sacha Kljestan, Bradley Wright-Phillips et Diego Valeri.

La liste complète des diffuseurs reste un mystère pour MLS sur Apple

Bien qu’Apple et MLS aient annoncé ces changements, il ne s’agit pas encore d’une liste complète des talents à l’antenne. Les listes des annonceurs seront publiées avant le début de la saison le mois prochain.

Un nom significatif omis, pour l’instant, est JP Dellacamera. L’annonceur play-by-play très respecté appelle les matchs de football aux États-Unis depuis les années 80. Cependant, comme la liste n’est pas encore complète, il y a encore une chance que Dellacamera puisse appeler des jeux pour Apple.

Un dirigeant d’Apple proclame la “meilleure expérience de visionnage” pour les fans

Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, était ravi de dévoiler la liste partielle des annonceurs. “MLS Season Pass offrira la meilleure expérience de visionnage que les fans de MLS aient jamais eue, en grande partie à ces annonceurs incroyables, qui annonceront les matchs et apporteront leur passion, leur énergie et leur savoir-faire pour cette ligue, ces clubs et ce sport chaque semaine », a déclaré Cue.

“Aujourd’hui est un moment marquant pour notre partenariat avec la MLS, alors que nous commençons à dévoiler certains des visages et des voix de ce service de streaming sans précédent, et nous avons hâte que les fans commencent à se connecter le mois prochain.”

Apple avait précédemment annoncé un partenariat avec MLS en juin. L’accord de 10 ans donne au service de streaming des droits exclusifs sur la ligue de football américaine à partir de cette saison. Les fans peuvent assister à chaque match, quelles que soient les pannes ou les restrictions locales, sur Apple.