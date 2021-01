Une fois que la Grande-Bretagne aura quitté l’étreinte économique de l’UE à 23 heures (2300 GMT) jeudi, les Britanniques perdront le droit automatique de vivre et de travailler dans les 27 pays de l’UE, mais ceux qui ont la double nationalité pourront toujours le faire.

«Je serai toujours européen. C’est certain », a déclaré Stanley Johnson. «Vous ne pouvez pas dire aux Anglais: » Vous n’êtes pas européens « . L’Europe est toujours plus que le marché commun, plus que l’Union européenne. Mais cela dit, oui, avoir un lien comme celui-là avec l’Union européenne est important. »