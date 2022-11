Difficultés et espoir : l’hiver et les tempêtes de missiles montrent le courage de Kyiv

KYIV, Ukraine (AP) – Le jeu se termine. Les acteurs tirent leur révérence. Puis ils se sont lâchés avec un zèle patriotique de guerre. “Gloire à l’Ukraine!” ils crient. “Gloire aux héros !” crie le public en sautant sur ses pieds.

Les acteurs n’ont pas fini. D’autres cris suivent, classés X, maudissant tout ce qui est russe et jurant que l’Ukraine survivra. Plus d’acclamations, plus d’applaudissements.

Emmitouflés contre le froid, tous sortent alors en troupes du théâtre sombre, non chauffé, à peine éclairé par des générateurs de secours. Ils retournent vers les dures réalités de la capitale ukrainienne – une ville autrefois confortablement habitable de 3 millions d’habitants, qui commence maintenant un hiver de plus en plus privé d’électricité et parfois d’eau aussi, par les bombardements russes.

Mais espoir, résilience et défi ? Kyiv a tout cela en abondance. Et peut-être plus maintenant qu’à n’importe quel moment depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a neuf mois.

Lorsque Butch, son bouledogue français, a besoin d’une promenade et que l’électricité est coupée dans l’ascenseur de son gratte-ciel de Kyiv, Lesia Sazonenko et le chien prennent les escaliers – les 17 étages, de bas en haut. La cadre de la maternité se dit que la corvée est pour une cause essentielle : la victoire.

Elle a laissé un sac de bonbons, de biscuits, d’eau et de lampes de poche dans l’ascenseur pour tous les voisins qui pourraient être piégés dans les pannes de courant, pour les maintenir jusqu’au retour du courant.

« Vous ne nous abattrez pas », dit-elle. “Nous vaincrons.”

Lorsque Paris a été libéré de l’occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Charles de Gaulle a prononcé des paroles éternelles qui pourraient désormais s’appliquer également à Kyiv. « Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! a déclaré le dirigeant français.

L’indignation contre la Russie est partout à Kyiv. Le public et les acteurs du Théâtre de Podil l’ont clairement exprimé lors de la représentation de “La fille avec un ours en peluche”, qui se déroule à l’époque soviétique et est basée sur un livre de l’auteur ukrainien du XXe siècle Viktor Domontovych. En prononçant le mot “Moscou”, les acteurs l’ont craché et ont ajouté une malédiction en ukrainien. Le public a applaudi.

Une poupée de paille et un bol d’épingles à côté d’une photo encadrée du président russe Vladimir Poutine dans la pizzeria Simona du centre de Kyiv témoignent également de la colère de la ville. De nombreux clients ont clairement ressenti le besoin cathartique de se défouler ; la poupée est épinglée de la tête presque aux pieds.

Pas mentalement mais physiquement, Kyiv est également brisée, avec des coupures de courant progressives désormais la norme. Lorsque l’approvisionnement en eau a également été coupé la semaine dernière, les habitants se sont alignés dans le froid pour remplir des bouteilles en plastique aux robinets extérieurs. Certains récupéraient l’eau de pluie des gouttières.

La Russie affirme que ses salves répétées de missiles de croisière et de drones explosifs sur des installations énergétiques visent à réduire la capacité de l’Ukraine à se défendre. Mais les difficultés civiles qu’ils causent suggèrent que l’intention est également de martyriser les esprits, de tourmenter Kyiv et d’autres villes afin que les Ukrainiens se rendent et réclament la paix.

Ils ont eu l’effet inverse sur Margina Daria, 21 ans.

L’employée du service client et son petit ami ont traversé le plus grand barrage russe à ce jour, le 15 novembre, dans un couloir de Kyiv. Ils pensaient que le fait d’avoir des murs des deux côtés les protégerait des plus de 100 missiles et drones que la Russie a lancés ce jour-là, coupant l’électricité à 10 millions de personnes à travers le pays. Les lumières du couloir se sont éteintes ; le réseau mobile aussi.

“Il n’y avait même aucun moyen de dire à nos familles que nous allions bien”, dit-elle. Pourtant, l’une de ses premières réactions après le feu vert a été de cracher de l’argent pour l’effort de guerre.

“La colère s’est transformée en dons à des œuvres caritatives pour vaincre l’ennemi le plus rapidement possible”, dit-elle. “Je prévois de rester à Kyiv, de travailler, d’étudier et de faire un don aux forces armées.”

Et qu’en est-il du dernier mot de De Gaulle à propos de Paris : libéré ? Comment cela s’adapte-t-il en temps de guerre, en hiver à Kyiv ?

Eh bien, la vie était plus facile dans la capitale cet été, lorsque les baigneurs ont afflué sur les plages du Dniepr. La Russie, repoussée de la périphérie de la capitale dans les premières étapes de l’invasion du 24 février, n’a pas martelé le réseau électrique ukrainien avec la régularité destructrice qui rend la vie si difficile maintenant.

Mais l’humeur de Kyiv était aussi plus sombre à l’époque.

La ville portuaire méridionale de Marioupol était tombée en mai lorsque ses derniers défenseurs ukrainiens se sont rendus après un siège horrible. Les premiers corps de combattants ukrainiens tués dans les aciéries dévastées d’Azovstal étaient en train d’être récupérés. Il y avait eu, du point de vue ukrainien, des exploits édifiants de bravoure militaire. Mais les nouvelles des fronts de bataille étaient par ailleurs en grande partie implacablement sombres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaidait pour les armes occidentales comme « une question de vie ou de mort ».

Aujourd’hui, le froid, l’obscurité et les bombardements de Moscou font de l’hiver une arme. Et pourtant, même avec le gel et les malaises, il y a aussi de l’espoir dans l’air. Kyiv se sent libérée de certaines de ses angoisses antérieures.

Les armes occidentales ont permis à l’Ukraine d’endiguer la marée militairement, avec des contre-offensives cet automne reprenant des pans de territoire précédemment occupés par la Russie. Moins de missiles russes semblent atteindre des cibles à Kyiv et ailleurs, les systèmes de défense aérienne fournis par l’Occident aidant à en abattre davantage.

« C’est beaucoup mieux qu’avant. Absolument », déclare le maire de Kyiv, Vitali Klitschko.

Dans une maternité de Kyiv, Maryna Mandrygol est entrée en travail alors que les forces ukrainiennes se rapprochaient de leur plus grand succès sur le champ de bataille de la guerre jusqu’à présent – la reprise ce mois-ci de la ville méridionale de Kherson.

Mandrygol, un douanier de Kherson, avait fui l’occupation russe de la ville en avril. Pendant tout ce temps, elle s’inquiétait de savoir si le stress de sa fuite – à travers six points de contrôle russes et des champs qui avaient été minés – aurait un impact sur sa petite fille alors à naître.

Le 9 novembre, Mia est née rose et magnifique. Mandrygol est sortie de la salle d’accouchement avec son paquet d’amour à la nouvelle étonnante que les troupes russes se retiraient de sa ville natale. Deux jours plus tard, avec Kherson de retour aux mains de l’Ukraine, la fête a éclaté dans la ville et sur la place centrale de l’Indépendance de Kyiv.

L’arrivée de Mia et la libération de Kherson si rapprochées semblaient en quelque sorte fatales – les deux étaient de nouveaux départs tangibles, des rayons de lumière dans un avenir pour l’Ukraine qui est encore assombri mais peut-être pas aussi sombre qu’il n’y paraissait lorsque Mia a été conçue au moment de l’invasion.

“La naissance d’une fille”, dit Mandrygol, “nous apporte la paix et la victoire.”

La journaliste de l’AP Hanna Arhirova à Kyiv a contribué. Le correspondant basé à Paris John Leicester a rapporté pour l’Associated Press de plus de deux douzaines de pays depuis 1993.

John Leicester, l’Associated Press