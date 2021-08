Difficile d’obliger les vaccins Covid à voler aux États-Unis

Le PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian, a déclaré mardi à CNBC que le transporteur ne prévoyait pas d’exiger des vaccins Covid pour les voyages intérieurs.

« Il est très difficile pour nous d’intervenir et de mandater un vaccin qui n’est même pas encore approuvé par le gouvernement fédéral, l’autorisation n’est pas encore définitive, alors restez à l’écoute », a déclaré Bastian sur « Squawk Box ».

« Nous continuons d’encourager autant que possible parmi notre propre peuple et nos clients à se faire vacciner. Les chiffres augmentent » sur les vaccinations, a-t-il déclaré.

De plus en plus de membres du personnel et de clients ont récemment reçu leurs vaccins Covid, car la variante delta, découverte pour la première fois en Inde, est devenue la souche dominante aux États-Unis, a déclaré Bastian.

Il a ajouté que 73% du personnel de la compagnie aérienne est entièrement vacciné.

De nombreuses entreprises se demandent si elles doivent mettre en œuvre des mandats de vaccination ou uniquement inciter davantage de leur personnel et de leurs clients à se faire vacciner. La discussion s’est intensifiée alors que la variante delta la plus contagieuse continue d’infecter les régions en grande partie non vaccinées des États-Unis, ce qui fait que le nombre moyen de cas quotidiens sur sept jours a récemment dépassé le pic de l’été dernier.

Cependant, Bastian a déclaré que les vols de Delta étaient pleins à plus de 90% au cours du week-end alors que les gens « apprenaient à gérer et à vivre » avec la pandémie de coronavirus. Il a déclaré que la compagnie aérienne transporte des millions de personnes chaque semaine, dont la grande majorité sont vaccinées et entièrement masquées.

La Transportation Security Administration a prolongé au printemps un mandat fédéral de masque pour les voyages en avion, en train et en bus jusqu’à la mi-septembre, une mesure qui sera probablement prolongée, à moins d’une forte baisse des taux d’infection.

L’industrie du voyage a été particulièrement touchée par la pandémie, les restrictions de voyage visant à freiner la propagation du virus affectant fortement la demande et les réservations. Les transporteurs nationaux ont perdu plus de 35 milliards de dollars l’an dernier.

Depuis janvier, le gouvernement américain exige que les voyageurs, y compris les citoyens, présentent la preuve d’un récent test Covid négatif avant d’entrer aux États-Unis. Certains pays exigent une preuve de vaccination pour entrer dans le pays ou éviter la quarantaine.

« Je m’attends à ce que ces frontières continuent de s’ouvrir, vous allez voir de plus en plus de ces exigences. Ici aux États-Unis, je ne pense pas que ce soit nécessaire », a déclaré Bastian.

Delta et United Airlines exigent également une preuve de vaccination pour les nouvelles recrues. Delta, United et American Airlines ont offert des congés ou une rémunération supplémentaires aux employés vaccinés, rejoignant ainsi de grands employeurs comme Walmart qui ont pris des mesures similaires.

Le PDG de Spirit Airlines, Ted Christie, a déclaré à CNBC que le transporteur exhortait tous les passagers et employés à se faire vacciner contre Covid et à utiliser des couvertures faciales, bien que le transporteur à bas prix n’ait pas l’intention de mettre en œuvre les exigences en matière de vaccins.

En janvier, le PDG de United, Scott Kirby, a déclaré que le transporteur envisageait un mandat de vaccin Covid pour l’ensemble de la main-d’œuvre de l’entreprise. La compagnie aérienne n’a pour l’instant pas imposé le vaccin à tous ses employés.

Deux des trois vaccins Covid actuellement proposés aux États-Unis, les schémas à deux injections de Pfizer et Moderna, ont été autorisés pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration des États-Unis fin décembre. Ces deux sociétés ont demandé une approbation complète. Le vaccin à dose unique Covid de Johnson & Johnson a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en février, mais J&J n’a pas encore demandé l’approbation complète.

– CNBC Leslie Josephs contribué à ce rapport.