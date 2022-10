Difficile de résister au nouveau Doogee S96 GT à ce prix

La version 2022 de Doogee du téléphone robuste S96 Pro devrait arriver sur le marché le 17 octobre. La S96 GT, telle qu’elle est connue, ressemblait de façon frappante à son prédécesseur, mais avec quelques améliorations. Le S96 Pro a été un succès mondial avec des ventes atteignant jusqu’à 1 million d’unités. Doogee lance la S96 GT dans l’espoir qu’elle puisse reproduire le même niveau de succès.

ans un rapport précédent, nous avons parlé des différentes améliorations, mais voici un récapitulatif. En commençant par le chipset, le nouveau modèle était livré avec le processeur octa-core MediaTek Helio G95 plus rapide, un nouveau système d’exploitation Android 12 et une plus grande caméra frontale de 32MP. La caractéristique caractéristique qui a fait du S96 Pro un succès instantané était sa caméra de vision nocturne. Le S96 GT dispose également d’une caméra de vision nocturne de 20 MP qui peut fonctionner à une portée beaucoup plus grande de 15 m.

En ce qui concerne la mémoire, le S96 GT conserve les 8 Go de RAM mais a remplacé le stockage de 128 Go du modèle Pro par un plus grand de 256 Go. Pour couronner le tout, le téléphone robuste S96 GT dispose également d’une variante de couleur dorée en édition spéciale.

Le nouveau chipset et la plus grande mémoire associés à Android 12 font entrer le bien-aimé S96 Pro dans une ère plus actuelle.

Cependant, tout n’a pas été changé sur ce modèle, des fonctionnalités telles que la batterie 6350mAh, le chargeur rapide 24W, l’écran 6,22″, l’appareil photo principal 48MP, la protection en verre Corning Gorilla, le bouton personnalisé, la prise en charge de quatre satellites de navigation, le NFC et le lecteur d’empreintes digitales latéral restent le même. Comme prévu, il est livré avec les indices IP68 et IP69K, et il est certifié MIL-STD-810H.

Regardez la vidéo de lancement officielle de Doogee S96 GT ici

Passons maintenant aux bonnes nouvelles, le Doogee S96 GT sera disponible à l’achat à partir du 17 octobre sur AliExpress et DoogeeMall. Bien qu’initialement évalué à 349 $, il sera réduit à 219 $ pour les 5 prochains jours. Si vous achetez au pied de la cloche, vous pouvez l’obtenir au prix très précoce de 199 $. Alors qu’attendez-vous, dépêchez-vous maintenant et procurez-vous votre téléphone robuste préféré.