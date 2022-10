“Difficile de marquer contre nous”, déclare l’entraîneur féminin U-17 de la FIFA, Thomas Dennerby, avant l’ouverture de la Coupe du monde

Avant le premier match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA contre les États-Unis, l’entraîneur-chef Thomas Dennerby a déclaré que l’objectif principal de l’équipe indienne sera de rester sur l’exécution du plan de match et si nous pouvons nous en tenir à nos plans, nous avons une équipe qui est difficile marquer contre.

L’Inde s’apprête à entamer mardi sa campagne de Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 contre les États-Unis au stade Kalinga de Bhubaneswar.

S’adressant aux médias lors de la conférence de presse officielle d’avant-match, l’entraîneur Dennerby a parlé des adversaires et de ses attentes concernant le match.

A LIRE AUSSI| “Nous avons nos problèmes mais avons également la possibilité de les résoudre”, déclare Jurgen Klopp avant le choc des Rangers

«Nous avons une équipe qui, nous le savons, peut très bien défendre. Demain, une chose que tout le monde devrait pouvoir voir, c’est à quel point ce sera difficile de marquer contre nous. Si nous utilisons les occasions que nous créons, nous pouvons marquer des points. Les USA seront les favoris mais tout est sur le papier. Nous nous concentrons sur notre plan de match. Si nous avons notre meilleure journée et marquons un but tôt, ce sera bon pour nous », a-t-il déclaré.

Les Young Tigresses auront le soutien du public local pour les faire avancer et Dennerby a souligné comment les choses seront décidées par ce qui se passera sur le terrain.

“L’avantage du terrain est toujours là. Certaines filles peuvent ressentir un peu de pression si elles voient une foule nombreuse dans le stade. Cependant, c’est sur le terrain que tout se décidera et que l’issue du match sera déterminée », a-t-il déclaré.

Le capitaine Astam Oraon a parlé du niveau d’excitation de l’équipe avant le match d’ouverture et a déclaré que l’équipe était “forte physiquement et mentalement”.

“L’équipe est ravie de jouer contre les États-Unis et de lancer enfin le tournoi après s’être entraîné ensemble pendant 6-7 mois. Demain est le jour où nous devons tout laisser sur le terrain. Nous nous concentrons entièrement sur les matchs à venir et rien d’autre ne compte pour nous », a déclaré le défenseur.

Elle a poursuivi: «Nous devons bien dormir et nous reposer aujourd’hui. Tous les joueurs se sentent forts physiquement et mentalement. Nous avons travaillé dur sur nos niveaux d’endurance grâce à des séances de gym et de course à pied. Nous donnerons un bon combat à nos adversaires demain.

Dennerby a déclaré : « Nous avons montré la semaine dernière contre la Suède que nous pouvions affronter l’une des meilleures équipes du monde. Tout le monde attend avec impatience le match de demain et nous sommes tous prêts.

“Bien sûr, l’Inde se qualifiera pour les quarts de finale. Tout le monde part de zéro point. Ce sera un énorme succès si nous atteignons ce stade ! il ajouta.

Astam, originaire du district de Gumla dans le Jharkhand, a salué le soutien apporté par les gouvernements d’Odisha et de son État d’origine.

« Le gouvernement du Jharkhand a beaucoup aidé pendant notre période de formation à Jamshedpur. Il en va de même pour le gouvernement d’Odisha – tout est bien organisé, les installations sont excellentes et l’environnement général est extrêmement positif. Nous sommes vraiment heureux de tout », a-t-elle déclaré.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici