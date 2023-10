L’adversité n’a pas pu retenir Sam et Donette Blackburn.

En février, leur magasin Sears Home Store, qui existe depuis longtemps dans le South Side Mall à Goody, a été involontairement fermé par des forces extérieures et, pendant un certain temps, il a semblé que cela resterait ainsi.

Le magasin Blackburns, ainsi que les milliers d’autres petits magasins Sears privés à travers le pays, ont finalement été fermés par le siège social du géant de la vente au détail après que l’entreprise a déposé son bilan avec succès fin 2018.

Cela aurait pu être la fin du magasin familier d’appareils électroménagers, d’outils, d’équipement de pelouse et de tout le reste qui, pendant des décennies, était un incontournable du centre-ville de Williamson avant de traverser la rivière jusqu’au centre commercial couvert en 1989 et de s’y rétablir.

Mais ce n’était pas la fin. Le 18 octobre, les Blackburn ont prouvé de manière concluante qu’une bonne affaire est également difficile à mettre en place et à maintenir en échec lorsqu’ils ont officiellement rouvert leur centre commercial familier sous un tout nouveau nom : « Blackburn’s Hometown Store ».

« Nous avons été dévastés lorsque nous avons dû fermer », a déclaré Donette lors d’une entrevue avant la réouverture du magasin. « Mais c’était vraiment chez nous. Beaucoup de nos clients, qui ont toujours été comme des membres de notre famille, ne voulaient pas que nous abandonnions. Ils voulaient que nous continuions à opérer sous notre propre nom, c’est donc ce que nous avons décidé de faire.

Alors que Sam et Donnette n’étaient propriétaires officiels du magasin du centre commercial que depuis un peu plus d’un an au moment de sa fermeture, ils ont déclaré que la réouverture d’un magasin similaire au même endroit – même sous un nouveau nom – était devenue encore plus importante et presque impérative pour eux. de le faire par tous les moyens raisonnables possibles.

Et cette urgence, disaient-ils, était principalement liée à l’histoire familiale et à la tradition. Sam et Donette travaillaient pour Sears depuis plus de 30 ans lorsque la fermeture est survenue. Même si l’ancien propriétaire, le père de Sam, Jim, est décédé avant la fermeture en décembre 2021, il était chez Sears depuis bien plus longtemps que cela.

Dans l’ensemble, Jim avait déjà travaillé dans le département de service ou avait été directeur de service sur les sites de Williamson et de South Side Mall, ou plus tard en tant que propriétaire, pendant plus de six décennies au moment de son décès.

Peu de temps après le déménagement du magasin au South Side Mall en 1994, le siège social de Sears a décidé de liquider les plus de 6 000 magasins désignés par catalogue de l’entreprise et de les transférer vers des entreprises privées qui resteraient toujours sous l’égide de la société mère.

La même année, Jim, qui était à l’époque responsable du service du magasin South Side Mall, a appris par l’intermédiaire de Sam que le siège social était intéressé par l’ouverture d’un magasin privé à Prestonsburg, Kentucky.

Jim a immédiatement sauté sur l’occasion de devenir propriétaire de ce magasin.

« Sears a créé une ouverture sur ce marché, et comme papa était directeur de service et que je travaillais ici aussi pour les propriétaires à l’époque (Roger et Jackie Combs), je lui en ai parlé et (Sears) nous l’a donné. principalement parce que nous étions déjà dans l’entreprise », a déclaré Sam.

« En 1997, papa a acheté celui des Combs ici au centre commercial et il l’a possédé et exploité jusqu’à sa mort », a-t-il poursuivi. « À une certaine époque, nous avions deux magasins jusqu’à ce que nous vendions celui de Prestonsburg en 1998 après avoir acquis celui-ci l’année précédente. Donette et moi avons repris la propriété de ce magasin après le décès de mon père, et c’est pourquoi nous avons dû trouver un moyen de le maintenir après la fermeture.

Les Blackburn ont déclaré que l’inventaire de leur magasin renommé comprend actuellement tous les gros appareils électroménagers vendus au cours des années précédentes, ainsi qu’une petite sélection d’outils. Ils ont déclaré que la sélection d’outils serait élargie à l’avenir en cas de demande accrue.

Avec un stock en rayon qui comprend déjà une variété de pièces, le couple a déclaré qu’il prévoyait également d’ajouter du matériel de pelouse et de jardin à l’inventaire – en particulier les tondeuses poussées et autoportées – d’ici le printemps prochain.

Le changement le plus notable, a déclaré Sam, est l’ajout de meubles et de matelas.

« Nous avons reçu de nombreuses demandes de la part de nos clients, et même de la direction du centre commercial, pour ajouter des meubles à notre inventaire », a-t-il déclaré. « Les meubles, les appareils électroménagers et les matelas seront donc nos trois principaux articles. »

Même s’il est vrai que les choses semblaient sombres pour eux en février, Sam et Donette ont déclaré qu’ils n’avaient jamais faibli dans leur foi ou leur assurance que la tradition de la famille Blackburn consistant à posséder et à exploiter un magasin d’électroménagers et tout le reste se poursuivrait.

« Dieu vous fera parfois sortir de votre zone de confort pour vous amener plus haut », a écrit Donette dans un message sur les réseaux sociaux annonçant la réouverture du magasin. « Faire le premier pas peut parfois être difficile. Dieu a été avec nous à chaque étape du chemin. Nous lui donnons toute la gloire et l’honneur.