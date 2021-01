Une fusillade de masse a fait cinq morts, dont une femme enceinte, à Indianapolis, dans l’Indiana. Les autorités l’ont décrit comme «le plus grand nombre de victimes de la ville depuis plus d’une décennie».

Le département de police métropolitaine d’Indianapolis (IMPD) a reçu un appel 911 avant 4 heures du matin, heure locale, dimanche. Les agents qui ont répondu ont découvert « Un jeune homme avec des blessures par balle apparentes, » avant d’entrer dans la maison qui a été le théâtre de la fusillade de masse à moins d’un pâté de maisons.

Les corps de cinq personnes, dont une femme enceinte et son enfant à naître, ont été découverts. Les victimes ont été identifiées par la police comme étant Kezzie Childs, 42 ans; Raymond Childs, 42 ans; Elijah Childs, 18 ans; Rita Childs, 13 ans; Kiara Hawkins, 19 ans; et le bébé de Hawkins.

La police pense que plus d’un tireur peut avoir commis l’atrocité, et les autorités ont eu du mal à trouver les mots pour décrire les horreurs perpétrées.

«Ce qui s’est passé ce matin n’était pas un simple acte de violence armée. … Ce qui s’est passé ce matin était un meurtre de masse, » Le maire d’Indianapolis, Joe Hogsett, a déclaré lors d’une conférence de presse.

« Cela ne semble pas être un acte aléatoire, » IMPD Sgt. Shane Foley a déclaré aux journalistes.

Le chef du département de police métropolitaine d’Indianapolis, Randall Taylor, a déclaré dimanche qu’aucun suspect n’avait encore été identifié, bien que les enquêtes médico-légales se poursuivent sur les lieux de la fusillade. Le bureau du procureur américain et le FBI ont été appelés pour aider à l’enquête.

L’horrible incident, que le chef a décrit comme un «Différents types de mal», survient au milieu d’une récente vague de violence armée dans la ville, qui a enregistré un sombre record de 245 homicides en 2020, soit une augmentation de 40% par rapport à l’année précédente.

