Différentes villes, différents incendies de forêt : comment 2 villes canadiennes ripostent

De puissants incendies de forêt frappent Kelowna, en Colombie-Britannique, et Yellowknife, mais les deux villes ont des défis, des contraintes et des ressources différents lorsque les pompiers les affrontent.

La météo, la topographie, l’accès à l’eau et les conditions forestières influencent tous les stratégies des autorités pour combattre les flammes à chaque endroit.

Dans le cas de Yellowknife, des incendies brûlent près de la capitale territoriale depuis des semaines — depuis la fin juin, selon Ressources naturelles Canada.

Un incendie à l’ouest de la ville s’est étendu et s’est rapproché de la capitale alors que les vents se sont levés plus tôt cette semaine.

Les ouvriers municipaux et les entrepreneurs ont ainsi fortifié la périphérie ouest de la ville.

Les travailleurs ont creusé une ligne coupe-feu de 10 kilomètres et installé des gicleurs et des canons à eau sur un tronçon de 20 kilomètres, a déclaré Chris Greencorn, directeur des travaux publics et de l’ingénierie à Yellowknife.

« Dans l’ensemble, c’est probablement le plus grand projet de distribution d’eau par voie terrestre que Yellowknife ait jamais vu, et c’est notre principale ligne de défense », a-t-il déclaré.

Mais si le vent change de direction, il pourrait encore faire des ravages, a déclaré Greencorn.

« Nous avons encore des jours très difficiles à venir », a-t-il déclaré.

« C’est indéniable. »

Un porte-parole du ministère de la Défense nationale a déclaré jeudi à CBC News que les Forces armées canadiennes comptent environ 120 membres déployés sur le territoire pour aider à lutter contre les incendies de forêt.

Les autorités ont émis un ordre d’évacuation plus tôt cette semaine dans l’espoir de faire sortir tout le monde de Yellowknife d’ici midi vendredi. Cat McGurk, un conseiller municipal, a aidé à organiser une équipe de bénévoles travaillant sur les lignes de feu ces derniers jours.

Elle a dit que la communauté est habituée aux incendies de forêt qui brûlent sur le territoire pendant l’été, étant donné son emplacement au milieu de la forêt boréale, mais s’est rassemblée lorsque les flammes se sont approchées de la ville.

« Les conditions ont changé et tout à coup, c’est devenu quelque chose que nous devions régler immédiatement », a-t-elle déclaré dans une interview à CBC News.

Un feu de forêt brûle près d’une maison à la périphérie de Kelowna, en Colombie-Britannique. Un incendie qui s’est déclaré le 15 août s’est propagé rapidement à travers la forêt entourant la ville. (Ben Nelms/CBC)

« 100 ans de feu »

En revanche, le feu menaçant la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique s’est intensifié il y a quelques jours seulement, mardi. Avec un temps chaud et sec et des vents soufflant jusqu’à 50 km/h, le feu de forêt de McDougall Creek s’est rapidement propagé à la périphérie de Kelowna, en Colombie-Britannique.

Kelowna compte environ 150 000 habitants.

Le feu de forêt a plus que centuplé – passant de 64 hectares à 6 800 hectares (6,8 kilomètres carrés) – en seulement 24 heures, causant des dégâts dans la municipalité voisine de West Kelowna, ont déclaré des responsables. West Kelowna abrite environ 36 000 personnes.

« Nous nous sommes battus dur hier soir pour protéger notre communauté », a déclaré le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund.

« Nous avons combattu 100 ans d’incendies en une seule nuit. »

Environnement Canada a publié une mise à jour bulletin météo spécial pour la zone vendredi avertissant d’un risque d’orages, de foudre sèche et de « vents violents localisés » pouvant dépasser 70 km/h.

L’espace aérien au-dessus de l’aéroport international de Kelowna a été fermé tôt vendredi pour faire place aux équipages aériens combattant les incendies de forêt agressifs dans la région de la ville et autour de celle-ci.

Cliff Chapman, directeur des opérations du BC Wildfire Service, a déclaré que des bombardiers à eau, des hélicoptères et des pompiers supplémentaires ont été affectés à l’incendie qui se propage rapidement.

Chapman a déclaré à certains moments jeudi soir que le feu se propageait si rapidement qu’il était difficile de mettre en place des ressources et des pompiers pour y faire face.

« Reconstruire en mieux »

Gordon McBean, professeur émérite au département de géographie et d’environnement de l’Université Western à London, en Ontario, travaille avec les collectivités pour tenter de les rendre plus résilientes aux incendies de forêt et autres phénomènes météorologiques extrêmes.

« Bien que certaines communautés aient fait du bon travail en étant, disons, en construisant des communautés résilientes au climat, la plupart d’entre elles ne l’ont pas fait », a-t-il déclaré.

« La plupart de ceux qui l’ont fait, l’ont fait [so] parce qu’ils ont eu une catastrophe. Et donc après coup, ils ont mieux reconstruit — « mieux reconstruire », comme on dit…. Mais il est important que nous amplifiions également le bâtiment maintenant pour les choses qui se produiront à l’avenir. »