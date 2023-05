Différentes nuances de Thala: les nombreuses humeurs de Dhoni dans le dernier drame final de l’IPL

Dès le début de l’IPL 2023, un homme qui a été comblé de toute l’adulation sur tous les sites était MS Dhoni. Partout où les Super Kings de Chennai ont joué, que ce soit à domicile à Chennai ou lors de matchs à l’extérieur, Dhoni était soutenu par la foule. Il était normal que ce soit le CSK de Dhoni qui ait remporté le titre à Ahmedabad en battant les Titans du Gujarat par cinq guichets. Cependant, la tâche n’était pas facile. Chassant 171 en 15 overs (l’objectif a été révisé en raison de l’interruption de la pluie), CSK avait besoin de 13 sur le dernier overs. Seuls trois points ont été marqués dans les quatre premières balles, mais le génie Ravindra Jadeja a ensuite frappé un six et un quatre de Mohit Sharma pour faire franchir la ligne à CSK. MS Dhoni ne regardait même pas le jeu lorsque la dernière balle était jouée et il s’assit calmement dans l’abri.

Mais une fois le match terminé, même lui aussi a célébré comme un enfant et a soulevé Jadeja.

Sous la direction de l’emblématique Mahendra Singh Dhoni, les Super Kings de Chennai ont embelli leur record déjà fabuleux dans l’IPL avec un cinquième triomphe au titre, battant les Titans du Gujarat par cinq guichets lors d’une confrontation au sommet passionnante ici lundi.

La réaction du MS Dhoni lorsque Jadeja a frappé le point gagnant. Il pleurera de bonheur à l’intérieur. pic.twitter.com/tMiTIIgf2H — Jean. (@CricCrazyJohns) 29 mai 2023

Dhoni est le point de mire de tous les regards depuis le début de la Premier League indienne cette année et, à la fin de la finale, le capitaine a terminé avec un cinquième trophée record.

B Sai Sudharsan a claqué 96 en 47 balles alors que les Titans du Gujarat en ont affiché 214 en quatre après avoir été invité à frapper en premier.

Fixé un objectif révisé de 171 en 15 overs après que la pluie a interrompu le jeu au début de la deuxième manche d’une finale qui a été repoussée au jour de réserve en raison d’une forte averse, CSK a terminé la tâche dans le dernier ballon, dans ce qui pourrait s’avérer être la dernière sortie de Dhoni dans la ligue T20.

Ravindra Jadeja a frappé un six et un quatre contre Mohit Sharma dans les deux dernières balles pour le gagner pour le CSK et alors même que les joueurs du maillot jaune couraient sur le terrain, Dhoni est resté dans la pirogue, les yeux fermés.