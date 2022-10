Différentes dispositions proposées pour un éventuel développement sur la rue Abbott de Kelowna – Kelowna Capital News

Rendu conceptuel du bâtiment commercial/résidentiel proposé pour la rue Abbott et l’avenue Cedar. (Photo/Ville de Kelowna)

Les plans d’un bâtiment résidentiel/commercial pour le coin de la rue Abbott et de l’avenue Cedar ont été soumis à l’hôtel de ville.

Le bâtiment de six étages contiendrait quatre unités commerciales et 83 appartements, composés de studios, d’unités d’une, deux et trois chambres.

Le développement propose quatre options pour situer le bâtiment sur le site, chacune avec ses propres considérations uniques.

Le rendu conceptuel montre quatre options de construction commerciale/résidentielle proposées pour la rue Abbott et l’avenue Cedar. (Photo/Ville de Kelowna)

Le stationnement des véhicules comprendrait 88 postes résidentiels, quatre postes commerciaux et 12 postes visiteurs.

Il est prévu de l’autre côté de la rue du parc Pandosy Waterfront actuellement en construction.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Développement de la ville de KelownaKelowna