La pression artérielle est la pression exercée par le sang sur les parois des vaisseaux sanguins (artères). La science médicale considère 120 / 80mmHg comme une pression artérielle normale chez les adultes.

Une pression artérielle basse, également connue sous le nom d’hypotension, survient lorsque la pression artérielle diminue à 90/60 mmHg ou moins. Si, pour certaines personnes, l’hypotension ne crée pas de problèmes significatifs, pour d’autres, elle peut provoquer des étourdissements ou des évanouissements.

Une pression artérielle basse n’est pas une maladie en soi, mais un signe d’autres conditions médicales. Il peut être facilement géré ou évité en trouvant la cause sous-jacente et en la traitant.

Symptômes d’hypotension

Les symptômes d’une pression artérielle basse peuvent être légers, modérés ou graves, selon la cause. Voici quelques-uns des symptômes que vous pourriez remarquer:

Étourdissements ou étourdissements

La nausée

Syncope (évanouissement)

Manque de concentration

Vision trouble

Fatigue ou faiblesse

Déshydratation ou sensation de soif

Dans un cas extrême, l’hypotension peut mettre la vie en danger. Dans de telles situations, vous pouvez noter:

Respiration rapide et superficielle

Peau froide, moite et pâle

Pouls faible et rapide

Confusion

Cette affection grave survient généralement en raison de chocs soudains tels qu’une perte de sang due à un traumatisme, une hémorragie interne ou une anaphylaxie (réaction allergique grave). Il devient difficile pour le sang d’atteindre les organes, ce qui entraîne une baisse de la pression artérielle.

Certaines des conditions sous-jacentes qui peuvent conduire à une hypotension sont:

Grossesse: la tension artérielle baisse généralement au cours des 24 premières semaines de grossesse; cependant, il revient généralement à la normale après la livraison. Problèmes cardiaques: des problèmes cardiaques tels qu’une fréquence cardiaque basse, une crise cardiaque et une maladie des valves cardiaques peuvent provoquer une hypotension. Déshydratation: la perte de liquide due à la diarrhée, à la fièvre, aux vomissements et à de longues séances d’entraînement peut faire chuter votre tension artérielle. Certaines conditions médicales: la maladie parathyroïdienne, la maladie d’Addison, un faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) et le diabète peuvent entraîner une hypotension. Carence nutritionnelle: une carence en nutriments comme la vitamine B, le folate et le fer peut entraîner une anémie. Les personnes anémiques peuvent souffrir d’hypotension Médicaments: certains médicaments peuvent également entraîner une baisse de la pression artérielle. Ceux-ci comprennent les antihypertenseurs, les antidépresseurs, les médicaments contre la maladie de Parkinson et certains médicaments pour le cœur.

Types d’hypotension artérielle

Voici quelques types d’hypotension:

1. Hypotension orthostatique

Le passage de la position assise ou couchée à la position debout entraîne une brève baisse de la pression artérielle. Au fur et à mesure que le corps s’adapte au changement de position, vous pouvez ressentir des étourdissements pendant un bref instant.

2. Hypotension à médiation neuronale

L’hypotension à médiation neuronale survient principalement en raison de la position debout pendant une longue période et est plus fréquente chez les enfants que chez les adultes. Des événements émotionnels ou tristes soudains peuvent également provoquer une hypotension.

3. Hypotension postprandiale

L’hypotension postprandiale fait référence à une baisse de la pression artérielle qui survient juste après avoir mangé.

Traitement et conseils pour l’hypotension

Le traitement dépend de la cause sous-jacente de l’hypotension. Le traitement médicamenteux peut inclure des médicaments pour les maladies cardiaques, le diabète, la diarrhée, etc.

Consultez votre médecin pour un changement ou une modification de votre médicament ou de votre dose si l’hypotension est causée par votre traitement en cours.

Restez hydraté pour traiter et prévenir les symptômes de l’hypotension neuronale.

Évitez de rester debout pendant de longues heures ou de faire une pause pour vous asseoir souvent. Aussi, évitez de vous lever immédiatement après avoir mangé.

Essayez de réduire votre niveau de stress pour éviter les traumatismes émotionnels.

Prévenir l’hypotension orthostatique par des mouvements lents et progressifs. Évitez les transitions rapides de votre position et croisez les jambes en position assise.

Demandez à votre médecin si vous devez augmenter votre consommation de sel.

L’hypotension induite par un choc nécessite des interventions médicales d’urgence telles que des transfusions de liquide ou de sang et vous devez donc demander une aide médicale d’urgence.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Pression artérielle faible.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.