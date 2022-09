Le promoteur à l’origine des efforts controversés de construction d’un lotissement à Caledonia, en Ontario, était de retour devant le tribunal lundi, tentant d’obtenir une injonction permanente contre les manifestants des Six Nations qui sont sur le site depuis plus de deux ans.

Foxgate Development (une coentreprise entre Losani Homes et Ballantry Homes) prévoyait de construire plus de 200 résidences à l’endroit qu’ils appelaient McKenzie Meadows en 2020.

Les militants ont arrêté les travaux, affirmant que le terrain était un territoire non cédé des Haudenosaunee et l’ont renommé 1492 Land Back Lane.

Le terrain se trouve sur le Haldimand Tract, qui était de 384 451 hectares de terres le long de la rivière Grand concédées aux Six Nations en 1784 pour s’être alliées aux Britanniques pendant la Révolution américaine.

Skyler Williams a été le porte-parole du camp 1492 Land Back Lane. Le groupe dirigé par les Six Nations a érigé plusieurs bâtiments et est resté sur le site.

La police a arrêté des dizaines de manifestants dans les mois qui ont suivi. Dans le cadre d’une action en justice, les promoteurs ont demandé une injonction pour interdire l’accès au site aux militants, également connus sous le nom de défenseurs des terres, et leur interdire de bloquer les routes de la région.

Skyler Williams, porte-parole du camp 1492 Land Back Lane, est photographié le 28 octobre 2020. Cela fait plus de deux ans que les défenseurs des terres Haudenosaunee ont commencé à occuper la subdivision proposée de McKenzie Meadows. (Evan Mitsui/CBC)

Un juge a accordé l’injonction, mais en décembre 2021, le plus haut tribunal de l’Ontario a statué que le juge avait refusé à Williams la possibilité d’être entendu.

La cour d’appel a conclu que la procédure était inéquitable et a annulé l’injonction permanente interdisant l’accès au site.

Les parties sont retournées devant le tribunal lundi.

L’avocat de Foxgate affirme que l’entreprise n’a aucune obligation de résoudre le problème de la Couronne

Paul DeMelo, l’avocat de Foxgate, a donné au juge Paul Sweeny de nombreuses raisons pour lesquelles Foxgate pense qu’une injonction permanente devrait être accordée.

Certaines des raisons qu’il a mentionnées incluent:

Personne n’a fait valoir ses droits issus de traités devant les tribunaux (conformément à l’article 35 de la Charte), ajoutant que cela doit être affirmé par une communauté autochtone, et non par un individu comme Williams.

Aucune revendication territoriale n’a été déposée et aucune communauté autochtone n’a demandé d’injonction.

Il n’y a pas de poursuites contre Foxgate.

Il n’y a pas eu de contestation du titre de propriété des terres.

Les promoteurs privés, comme Foxgate, n’ont aucune obligation de consulter les groupes autochtones ou de résoudre leurs réclamations contre la Couronne.

“Personne dans cette procédure, votre honneur, ne dit que mes clients ont fait quoi que ce soit de mal. Personne ne dit que mes clients ont volé le terrain. Personne ne dit que mes clients ont acquis le terrain de manière inappropriée”, a déclaré DeMelo devant le tribunal.

“Mes clients sont tout simplement pris en otage dans le différend entre la Couronne et les communautés autochtones.”

DeMelo a ajouté que les défenseurs des terres avaient “clairement empiété” et que cela avait eu un impact financier sur Foxgate.

Le tribunal a également appris qu’il existe de nombreuses procédures judiciaires non résolues concernant les manifestations au développement de Foxgate, y compris une demande reconventionnelle entre le comté de Haldimand et Williams.

Bruce Macdonald, l’avocat du comté de Haldimand, a également pris la parole devant le tribunal lundi, affirmant que Williams avait déposé une demande reconventionnelle liée à “l’indemnité” – qui a généralement à voir avec la recherche d’argent pour les dommages.

La porte-parole du comté de Haldimand, Erin Haase, a déclaré à CBC Hamilton dans un courriel que la demande reconventionnelle du comté visait à renforcer la demande du comté pour une injonction permanente sur ses routes.

Macdonald a déclaré qu’une injonction interlocutoire d’août 2020 concernant les routes est toujours en vigueur et est nécessaire, même si les barrages n’existent plus depuis un certain temps. Interlocutoire signifie qu’elle s’applique jusqu’au début du procès.

Les avocats de Williams ont commencé à présenter leur dossier lundi après-midi, mais n’ont pas eu la chance de terminer avant 16h30.

Dans un message en ligne avant le début du procès lundi, Williams a déclaré que “notre peuple n’a pas beaucoup confiance dans les tribunaux canadiens”. Mais, a-t-il dit, “nous leur donnons l’occasion cette semaine, les 12 et 13 septembre, de montrer ce que l’on entend par réconciliation”.

Toutes les parties retourneront au tribunal à Cayuga, en Ontario, mardi à 10 h.