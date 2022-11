Différend relatif à un traité : désaccord sur la pêche au homard entre les Mi’kmaq et le MPO

ST. PETER’S BAY, N.-É. –

Pêcher et vendre du homard pendant la saison d’automne est le gagne-pain de certains pêcheurs mi’kmaq de la Première nation de Potlotek.

« Nous essayons simplement d’attraper du homard pour vendre et nourrir nos enfants et donner à notre famille un toit au-dessus de leur tête », a déclaré le pêcheur Mi’kmaw Craig Doucette.

Doucette et quelques autres de Potlotek pêchent dans la région de St. Peter’s Bay en Nouvelle-Écosse depuis le début d’octobre. Doucette dit qu’il pêche en vertu de son droit inhérent issu des traités de pêcher, de chasser et de cueillir dans le but de gagner sa vie convenablement, ces droits étant confirmés par une décision de la Cour suprême.

« Là où nous en sommes actuellement, c’est son territoire Mi’kmaq non cédé », a ajouté Doucette.

La décision concernait Donald Marshall Jr., qui a été accusé et reconnu coupable de trois infractions à la Loi sur les pêches en 1993. Après avoir interjeté appel, la Cour suprême a annulé les condamnations en 1999, confirmant les droits de chasse, de pêche et de cueillette promis aux peuples autochtones dans la paix et l’amitié de 1760. Traités. Ces traités ont été signés entre les Mi’kmaq, les Malécites et les Passamaquoddy et les Britanniques. Cependant, le tribunal a également statué que le gouvernement fédéral pourrait enfreindre le traité s’il existe une raison impérieuse de le faire, comme la conservation.

Pêches et Océans Canada (MPO) considère ce que fait Doucette comme illégal parce qu’il pêche hors saison et affectera la conservation du homard.

« Le MPO a un rôle essentiel à jouer dans la gestion de la ressource partagée et la pêche doit avoir lieu pendant les saisons établies et avec un permis autorisé par le MPO », a déclaré Kevin Lemkay, porte-parole du ministre des Pêches et des Océans.

Doucette a déclaré qu’il avait déjà été accusé d’avoir pêché sans permis et d’avoir pêché en dehors de la saison commerciale.

« Ils continuent de saisir notre équipement, ils nous menacent toujours de prendre nos bateaux, nos camions et tout notre équipement. Ils prennent nos engins de pêche à l’automne pour nous empêcher de pêcher mais ils nous les rapportent au printemps avant le début de la saison printanière. J’ai une fille de 14 ans et elle pense : ‘Est-ce que papa est un criminel ?’ », a-t-il déclaré.

Doucette dit que plus de 140 de ses pièges ont été saisis et que chaque piège peut coûter entre 60 $ et 70 $. Le porte-parole du MPO a déclaré à CTV News, pour des raisons de confidentialité, qu’il ne pouvait pas divulguer la quantité d’engins de pêche saisis à un individu, mais ils ont déclaré qu’entre le 12 et le 21 octobre, des agents des pêches avaient saisi 210 casiers dans la région de St. Peter’s pour non-conformité avec le Loi sur les pêches et règlements.

Doucette dit également que lorsqu’il charge son camion pour vendre du homard, d’autres personnes de la communauté le suivent et prennent des photos, ce qui rend plus difficile pour lui de vendre ce qu’il a pêché.

Le pêcheur Mi’kmaw Craig Doucette est photographié.

« Nous avons essayé à votre manière, cela n’a pas fonctionné. Cela n’a pas fonctionné. Alors que va-t-on faire d’autre ? Nos gars sont frustrés, ils se font bousculer, ils se font couper les pièges », a déclaré le chef de la Première Nation de Potlotek, Wilbert Marshall.

Le chef Marshall dit que Potlotek s’était entendu avec le MPO pour ne pêcher que pendant la saison printanière pour un gagne-pain modéré, mais, selon lui, les pêcheurs commerciaux vandalisaient et coupaient leurs casiers, ce qui ne leur laissait pas le choix de pêcher à l’automne pour compenser la perte de revenus. .

« Nous n’avons rien signé (pour la saison de printemps). C’était un accord, il n’y avait pas de signature sur papier, je n’abandonnerai pas nos droits (issus de traités) », a déclaré le chef Marshall.

Le MPO n’a pas dit s’il enquêtait sur la coupe des casiers, mais a ajouté : « L’interférence avec toute pêche autorisée – commerciale ou alimentaire, sociale et cérémonielle (FSC) – est illégale et peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $. Tout pêcheur dont l’équipement a été détruit ou trafiqué doit signaler les incidents au MPO et à la GRC. »

Le chef Marshall demande maintenant au premier ministre Justin Trudeau et à la ministre du MPO Joyce Murray de venir rapidement à la table des négociations.

« Si vous voulez vraiment dire réconciliation, pensez-le. Faites quelque chose à ce sujet. Écoutes nous. Écoutez nos gens. Le MPO pense qu’ils sont Dieu tout-puissant. Nous allons pêcher. Vous devez dire au MPO de se préparer », a ajouté le chef Marshall.

En ce qui concerne les préoccupations liées à la conservation, le chef dit que Potlotek a fait ses propres études scientifiques et que les chercheurs ont découvert que le petit groupe de pêcheurs du pays n’avait pas d’impact sur les stocks de homard.

Dans une déclaration à CTV News, un porte-parole du MPO pour la ministre du MPO, Joyce Murray, a déclaré : « Les Premières Nations ont un droit de pêche issu de traités, confirmé par la Cour suprême, et notre gouvernement travaille avec elles pour mettre en œuvre ce droit.

Pour Doucette et de nombreux autres pêcheurs autochtones, l’attente de la mise en œuvre a duré plus de 22 ans. Jusque-là, Doucette dit qu’il continuera de faire ce qu’il croit être son droit pour lui et sa famille, y compris sa fille qu’il veut exercer son droit inhérent aux traités et ne pas faire face aux saisies et aux accusations juste pour gagner sa vie.

« Là où nous en sommes actuellement, c’est le territoire Mi’kmaq non cédé. Ce n’est pas comme si notre traité était écrit en Mi’kmaq et que nous leur disons ce qu’il dit. C’est écrit en anglais et ils ne peuvent toujours pas respecter cela. Nous voici plus de 20 ans plus tard, essayant toujours de gagner notre vie et de construire une maison. C’est vraiment un retour en arrière d’une certaine manière.