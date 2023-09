Sophie Turner poursuit son ex-mari Joe Jonas et a demandé le retour de leurs enfants dans leur « résidence habituelle » en Angleterre.

Selon la requête déposée par Turner, Jonas refuse de restituer les passeports des enfants et de renvoyer les enfants chez eux au Royaume-Uni.

Plus tôt ce mois-ci, Jonas a demandé le divorce de l’acteur, affirmant que leur mariage était « irrémédiablement rompu ».

Sophie Turner poursuit son ex-mari, Joe Jonas, et souhaite que ses deux enfants, Willa (3 ans) et sa fille D (14 mois), soient renvoyés dans leur « résidence habituelle » en Angleterre.

Le chanteur a déposé des papiers de divorce dans le comté de Miami Dade, en Floride, plus tôt ce mois-ci. Jonas a déclaré que « le mariage entre les parties est irrémédiablement rompu ». Il a également demandé un partage des responsabilités et l’établissement d’un projet parental.

Dans une déclaration commune publiée à l’époque, le couple a décrit leur séparation comme étant mutuelle et amicale. Ils étaient mariés depuis quatre ans.

Cependant, plus de détails ont été révélés dans les documents judiciaires soumis par Turner.

Selon le Presse associée, Turner a déposé une demande auprès d’un tribunal fédéral de New York en utilisant les règles de la Convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfants. Ce traité permet de ramener les enfants retirés de leur pays de « résidence habituelle ».

Le Game of Thrones Un ancien élève affirme que « la rupture du mariage des parties s’est produite très soudainement » après leur dispute le 15 août. Elle a ensuite appris leur divorce par les médias, Personnes rapports.

Selon la requête déposée, le couple a décidé d’élever leur enfant en Angleterre et de s’y installer en avril. À titre « d’arrangement temporaire », leurs filles partiraient en tournée avec Jonas en août pendant que Turner tournait la série télévisée. Jeanne au Royaume-Uni.

Selon la pétition, Turner et Jonas se sont rencontrés la semaine dernière pour discuter de leur séparation, et le jeune homme de 27 ans a réitéré leur « plan convenu » pour que les enfants rentrent « chez eux en Angleterre », a-t-il ajouté. BBC rapports. Cependant, Jonas a changé d’avis et aurait refusé de restituer les passeports des enfants.

« Le père est en possession des passeports des enfants. Il refuse de restituer les passeports à la mère et refuse de renvoyer les enfants en Angleterre avec la mère », indiquent les documents, selon Personnes.

Le représentant de Jonas a dit E! Nouvelles que Turner savait qu’il demandait le divorce et que l’homme de 34 ans « cherchait à partager le rôle parental avec les enfants » afin que leur mère et leur père puissent les élever, et qu’il était « d’accord avec le fait que les enfants soient élevés tous les deux ». aux États-Unis et au Royaume-Uni ».

« Il s’agit d’un malheureux désaccord juridique au sujet d’un mariage qui se termine malheureusement. Lorsque des termes tels que « enlèvement » sont utilisés, ils sont au mieux trompeurs et, au pire, constituent un grave abus du système juridique. »

« Après avoir été confiés aux soins de Joe pendant les trois derniers mois avec l’accord des deux parties, les enfants sont actuellement avec leur mère. Sophie fait cette réclamation uniquement pour déplacer la procédure de divorce au Royaume-Uni et pour retirer définitivement les enfants des États-Unis. «