Différences de densité neuronale dans le cerveau des enfants autistes

Résumé: De nouvelles recherches révèlent que les enfants autistes ont des densités neuronales différentes dans certaines régions du cerveau par rapport à leurs pairs. Grâce à l’imagerie avancée de l’étude ABCD, les scientifiques ont observé une densité neuronale plus faible dans les régions associées à la mémoire et à la résolution de problèmes, tandis que des régions comme l’amygdale présentaient une densité neuronale plus élevée.

Ces différences étaient spécifiques à l’autisme et n’apparaissaient pas chez les enfants souffrant d’autres troubles psychiatriques, ce qui indique un profil neurologique distinct. Ces résultats pourraient améliorer notre compréhension du développement de l’autisme et potentiellement guider les thérapies ciblées pour les enfants atteints du spectre autistique.

Faits clés

Les enfants autistes présentent des différences de densité neuronale dans des régions spécifiques du cerveau.

Une densité neuronale plus faible a été observée dans les zones liées à la mémoire et au raisonnement.

Les résultats étaient uniques à l’autisme et non présents dans d’autres troubles psychiatriques.

Source: Université de Rochester

De nouvelles preuves suggèrent que les cellules responsables de la communication dans le cerveau pourraient être structurées différemment chez les enfants autistes.

Des chercheurs de l’Institut Del Monte de neurosciences de l’Université de Rochester ont découvert que dans certaines zones du cerveau, la densité des neurones varie chez les enfants autistes par rapport à la population générale.

« Nous avons passé de nombreuses années à décrire les caractéristiques plus larges des régions du cerveau, telles que l’épaisseur, le volume et la courbure », a déclaré Zachary Christensen, candidat MD/PhD à l’École de médecine et de médecine dentaire de l’Université de Rochester, et premier auteur de l’article. sorti aujourd’hui à Recherche sur l’autisme.

« Cependant, des techniques plus récentes dans le domaine de la neuroimagerie pour caractériser les cellules par IRM dévoilent de nouveaux niveaux de complexité tout au long du développement. »

L’imagerie fournit de nouvelles informations sur le développement du cerveau

Les chercheurs ont utilisé des données d’imagerie cérébrale recueillies auprès de plus de 11 000 enfants âgés de 9 à 11 ans. Ils ont comparé l’imagerie des 142 enfants autistes de ce groupe à celle de la population générale et ont constaté une densité neuronale plus faible dans les régions du cortex cérébral. Certaines de ces régions du cerveau sont responsables de tâches telles que la mémoire, l’apprentissage, le raisonnement et la résolution de problèmes.

En revanche, les chercheurs ont également découvert d’autres régions du cerveau, comme l’amygdale, une zone responsable des émotions, qui présentaient une densité neuronale accrue.

En plus de comparer les examens des enfants autistes à ceux d’enfants sans diagnostic neurodéveloppemental, ils ont également comparé les enfants autistes à un grand groupe d’enfants diagnostiqués avec des troubles psychiatriques courants comme le TDAH et l’anxiété.

Les résultats étaient les mêmes, suggérant que ces différences sont spécifiques à l’autisme.

« Les personnes ayant reçu un diagnostic d’autisme doivent souvent faire face à d’autres problèmes, comme l’anxiété, la dépression et le TDAH. Mais ces résultats signifient que nous disposons désormais d’un nouvel ensemble de mesures qui se sont révélées particulièrement prometteuses pour caractériser les personnes autistes », a déclaré Christensen.

« Si la caractérisation des déviations uniques dans la structure neuronale chez les personnes autistes peut être effectuée de manière fiable et relativement facile, cela ouvre de nombreuses opportunités pour caractériser la façon dont l’autisme se développe, et ces mesures peuvent être utilisées pour identifier les personnes autistes qui pourraient bénéficier d’une approche plus spécifique. interventions thérapeutiques. »

La technologie exploite ce que nous savons sur le fonctionnement interne du cerveau et de l’autisme

La technologie a transformé le niveau de précision et de détail que les enquêteurs peuvent désormais observer dans la structure neuronale. Auparavant, les chercheurs ne pouvaient observer les différences structurelles dans les populations neuronales qu’après l’autopsie.

Les données d’imagerie utilisées pour cette recherche ont été collectées à partir de la base de données de l’étude Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD). Il s’agit de la plus grande étude à long terme sur le développement du cerveau et la santé des enfants.

L’Université de Rochester est l’un des 21 sites nationaux collectant des données pour cette étude qui a débuté en 2015 et qui a révolutionné notre compréhension de la santé et du développement du cerveau des adolescents.

« Nous commençons à comprendre le véritable impact qu’auront les données extraordinaires collectées par l’étude ABCD sur la santé de nos enfants », a déclaré John Foxe, PhD, auteur principal de l’étude et directeur de l’Institut Del Monte pour les neurosciences. et l’Institut Golisano pour les déficiences intellectuelles et développementales.

« Cela transforme véritablement ce que nous savons sur le développement du cerveau alors que nous suivons ce groupe d’enfants depuis l’enfance jusqu’au début de l’âge adulte. »

Parmi les autres auteurs figurent Edward Freedman du centre médical de l’Université de Rochester.

Financement: Cette recherche a été soutenue par l’étude ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development) et le noyau de neuroimagerie translationnelle et de neurophysiologie du centre de recherche sur les déficiences intellectuelles et développementales de l’Université de Rochester.

Recherche originale : Accès libre.

« L’autisme est associé à des modifications in vivo de l’architecture des neurites de la matière grise» par Zachary Christensen et al. Recherche sur l’autisme

Abstrait

L’autisme est associé à des modifications in vivo de l’architecture des neurites de la matière grise

Les investigations post-mortem sur l’autisme ont identifié des anomalies dans la cytoarchitecture neurale dans les réseaux limbiques, cérébelleux et néocorticaux. Ces anomalies comprennent des mini-colonnes à cellules étroites et une densité neuronale variable.

Cependant, la difficulté d’obtenir suffisamment d’échantillons post-mortem a souvent empêché les enquêtes de converger vers des mesures reproductibles.

Les progrès récents dans le traitement des images pondérées par diffusion par résonance magnétique (DWI) font de la caractérisation in vivo de la cytoarchitecture neuronale une alternative potentielle aux études post-mortem.

Utilisation de données DWI étendues de l’Adolescent Brain Cognitive Developmentpetit mot (ABCD®), 142 personnes ayant reçu un diagnostic d’autisme ont été comparées à 8 971 témoins en utilisant un cadre d’imagerie à spectre de restriction (RSI) qui caractérisait la densité totale des neurites (TND), sa composante restreinte à la diffusion directionnelle normalisée (RND) et la diffusion isotrope normalisée restreinte ( RNI).

Une diminution significative du TND a été observée dans l’autisme dans le cortex cérébelleux droit (β = −0,005, SE =0,0015, p= 0,0267), avec des diminutions significatives du RNI et des augmentations significatives du RND trouvées de manière diffuse dans les faces postérieure et antérieure du cerveau, respectivement.

De plus, ces régions sont restées significatives dans post-hocanalyse lorsque l’échantillon d’autisme a été comparé à un sous-ensemble de 1 404 personnes souffrant d’autres problèmes psychiatriques (tiré des 8 971 d’origine).

Ces résultats soulignent l’importance de caractériser la cytoarchitecture neuronale dans l’autisme et l’importance de leur incorporation en tant que covariables physiologiques dans les études futures.