Différence entre la vie assistée et autonome – Shaw Local

En vieillissant, notre situation de vie change souvent. Pour certains, cela signifie emménager avec la famille ou embaucher un aide familial résidant. Pour d’autres, cela peut signifier trouver une résidence-services ou une communauté indépendante.

Alors, quelle est la différence entre la vie assistée et la vie autonome ?

La conception de la vie autonome est destinée aux personnes âgées qui sont encore relativement en bonne santé et actives. Ces communautés ont généralement un large éventail de commodités, comme des piscines, des gymnases et des activités sociales. Ils fournissent également généralement des services de transport et d’entretien ménager.

D’autre part, la vie assistée est conçue pour les personnes âgées qui ont besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne (AVQ), comme s’habiller, se laver et manger. Ces communautés disposent également de commodités et offrent des services de transport et d’entretien ménager. Cependant, ils ont également du personnel disponible 24h / 24 et 7j / 7 pour aider avec les AVQ au besoin.

Lequel est bon pour moi?

La réponse à cette question dépend de vos besoins et préférences individuels. Une communauté de vie indépendante peut être une bonne alternative si vous êtes toujours en bonne santé et actif, mais que votre maison actuelle est trop difficile à entretenir. D’un autre côté, une résidence-services pourrait mieux convenir si vous avez besoin d’aide pour les AVQ ou si vous recherchez un sentiment d’appartenance à la communauté.

Déménager de votre domicile actuel vers une communauté de vie autonome ou assistée n’est pas une mince affaire. De nombreux facteurs doivent être pris en compte, du coût à l’emplacement en passant par les commodités. Mais peut-être que le facteur le plus critique pour déterminer quel type de communauté répond le mieux à vos besoins est votre niveau actuel d’indépendance.

