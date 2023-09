Différence défensive | Actualités, Sports, Emplois

SHERMAN — Rarement dans un match où 65 points sont marqués, on parle rarement de la défense.

Mais samedi après-midi, la défense de Clymer/Sherman/Panama a changé la donne.

Junior Bryce Hinsdale a renvoyé une interception de 75 verges pour un touché et quelques instants plus tard, son coéquipier junior Alex Barmore a été retenu dans la zone des buts pour réaliser une sécurité alors que le Wolfpack ouvrait un match serré en route vers une victoire 44-21 hors championnat contre Falconer/Cassadaga Valley. /Maple Grove à Harry W. Brosius Field.

« C’est une équipe de classe C et ils jouent dans une ligue difficile », Hinsdale a déclaré après le match. « Obtenir cette victoire et inscrire le nombre de points que nous avons marqués est un grand regain de confiance.

La défense de Clymer/Sherman/Panama a forcé le Herd à effectuer quatre trois-et-outs et les a limités à seulement 127 verges au sol avant un touché tardif de 67 verges.

Le quart-arrière junior Tate Catanese a mené l’offensive du Wolfpack (4-0, 2-0 Classe D) avec 104 verges et deux touchés au sol, ainsi que 12 passes complétées pour 181 verges et deux touchés dans les airs. Hinsdale a capté neuf passes pour 130 verges et deux touchés.

« Ils ont fait des choses différentes défensivement cette semaine. Ils sont sortis en front de trois, ce qu’ils n’ont pas montré. Ils ont fait un très bon travail pour arrêter le piège, ce qui est un jeu important pour nous. » L’entraîneur-chef de Clymer/Sherman/Panama, Ty Harper, a déclaré à propos du troupeau. « … Nous avons vu certaines choses avec ce front à trois que nous pensions pouvoir faire. Tate est évidemment capable de faire beaucoup de choses différentes pour nous en tant que quart-arrière.

Clymer/Sherman/Panama ont marqué dès leur première possession d’un premier quart-temps sauvage, en partie grâce à une pénalité brutale sur un botté de dégagement quatrième et 6. Quatre jeux plus tard, Catanese a rejoint Hinsdale pour un touché de 24 verges qui a porté le score à 7-0 après le premier des quatre tirs réussis de Hinsdale.

«Je me sens vraiment bien. J’ai l’impression que Tate et moi avons une très bonne connexion. » dit Hinsdale. « Avec Alex Barmore et Carter Brink, je fais confiance à ces gars-là. Si je ne suis pas ouvert, je fais confiance à Tate pour prendre la bonne décision et la confier à l’un d’entre eux.

Falconer/Cassadaga Valley/Maple Grove (2-2, 1-1 Classe C Sud) ont répondu immédiatement avec un entraînement de cinq jeux qui s’est terminé avec un étudiant en deuxième année, Roger Markham, courant 58 verges pour un touché qui a porté le score à 7-7 après le premier de Rider Carlson. de trois PAT réussis.

Le junior du troupeau Charlie Reichenbach a intercepté Catanese lors du deuxième jeu du Wolfpack qui a suivi, mais Hinsdale a fait un meilleur trois jeux plus tard lorsqu’il s’est placé devant une passe du senior Lucas Sopak et l’a renvoyé sur 75 verges pour un score qui porte le score à 14-7. .

«J’ai vu le quart-arrière tourner son regard vers moi. Je l’ai sapé et je l’ai enlevé. C’était un très grand moment pour l’équipe car nous venons de lancer une interception et nous avions besoin d’un boost d’élan. » » dit Hinsdale. « Mon secondeur Kaden Beckerink était là-bas et travaillait dur pour moi. J’ai couru juste derrière lui et j’ai marqué.

« Nous avons commis une erreur inhabituelle. Tate a su immédiatement après l’interception ce qu’il avait fait de mal. Nous avions besoin de la défense pour faire un arrêt », » a ajouté Harper. « Bryce est un grand joueur et nous avions besoin d’un jeu, et il l’a fait. Nous nous attendons à cela de la part de Bryce. C’était une pièce énorme.

Falconer/Cassadaga Valley/Maple Grove ont mal géré le coup d’envoi qui a suivi et ont pris le relais sur leur propre ligne de 2 verges. Après une pénalité et une course sans gain, Sopak a tenté d’échapper à la passe de Barmore, qui a été retenue profondément dans la zone des buts, ce qui a permis une sécurité.

« Je pensais que la sécurité était un tournant » » dit Harper. « … Je ne pensais pas que ce match était hors de portée en fin de première mi-temps. … Ils sont une bonne équipe. »

Le Wolfpack n’a pas été en mesure de marquer sur sa possession supplémentaire, mais lors de son entraînement suivant, ils ont parcouru 62 verges en six jeux, couronné par une course catanaise de 11 verges qui a porté le score à 23-7 avec 28 secondes à jouer dans le premier quart.

« Au premier quart-temps, à un moment donné, la défense dominait l’offensive. » » dit Harper. « J’ai pensé au début qu’ils avaient vraiment donné le tempo et permis à l’offensive de prendre le dessus sur eux. »

Catanse a lancé un touché de 5 verges à Hinsdale avec 2:33 à jouer au deuxième quart, ce qui a porté le score à 29-7, mais le Herd a répondu avec un entraînement rapide de 64 verges en cinq jeux qui s’est terminé par un étudiant de deuxième année, Bradyn Fuller, attrapant un 43- passe de touché de Sopak pour garder son équipe dans le match avant la mi-temps.

« Je sais que l’entraîneur (Chris) Payne regardera la cassette et sera frustré par quelques-unes des grandes pièces que nous avons abandonnées », Harper a dit : « Mais dans l’ensemble, la défense a fait un excellent travail. »

La défense de Clymer/Sherman/Panama a produit un trois-et-out pour ouvrir la seconde mi-temps et son attaque a parcouru 70 verges en neuf jeux pour essentiellement mettre le match de côté lorsque Catanese a marqué sur une course de 10 verges avec 6:53 à jouer en troisième. quart.

« Nous devions sortir et corriger certaines erreurs au troisième quart-temps », » dit Harper. «Nous avons obtenu un trois-et-out, sommes descendus et avons marqué. C’était gros.

REMARQUES : Le senior John Watson a ajouté le score final de Clymer/Sherman/Panama sur une course de 3 verges au début du quatrième quart tandis que Fuller a marqué le touché final du troupeau sur une course de 67 verges. … Junior Collin Ryan a mené le Wolfpack avec neuf plaqués, dont deux pour des défaites ; le senior Anthony Cipolla a réussi cinq plaqués, dont un pour une défaite ; et le junior Travis Owens a réussi quatre plaqués, dont deux pour des défaites. … Sopak a complété huit passes pour 131 verges et Fuller s’est précipité pour 122 verges pour le Herd. … Le senior Kole Hawkins a réussi 14 plaqués ; le senior Devyn Morrison a réussi sept plaqués, dont un sack ; le senior Kolden McCall a réussi six plaqués, dont un pour une défaite ; et Markham et Reichenbach ont eu des interceptions pour Falconer/Cassadaga Valley/Maple Grove.

Falconer/Cassadaga Valley/Maple Grove 7 7 0 7 — 21

Clymer/Sherman/Panama 23 6 8 7 — 44

C/S/P – Hinsdale 24 passe de Catanese (coup de pied de Hinsdale)

F//CV/MG–RMarkham 58 run (coup de pied de Carlson)

Retour d’interception C/S/P – Hinsdale 75 (coup de pied de Hinsdale)

C/S/P–Sécurité, maintien dans la zone des buts

Course C/S/P – Catanese 11 (coup de pied de Hinsdale)

Passe C/S/P – Hinsdale 5 de Catanese (coup de pied raté)

F/CV/MG – Passe Fuller 43 de Sopak (coup de pied de Carlson)

Course C/S/P – Catanese 10 (course Owens)

Course C/S/P – Watson 3 (coup de pied de Hinsdale)

Course F/CV/MG – Fuller 67 (coup de pied de Carlson)



Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception