Différence de taille de Kevin Hart contre le rock et plus de co-stars – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Kévin Hart peut être court, mais il est toujours très talentueux. Le comédien et acteur de 43 ans mesure environ 5 pieds 2 pouces, ce qui le rend d’autant plus aimé. La taille de Kevin est généralement une blague courante dans ses émissions spéciales de comédie et pour ses personnages de films. Dans de nombreux films à succès dans lesquels il a joué, Kevin est souvent associé à une co-vedette qui a un peu pouces supplémentaires sur lui, pour dire le moins. La dynamique entre Kevin et ses co-stars plus grandes fait toujours rire.

Dessous, HollywoodLa Vie a tous les détails sur la différence de taille de Kevin par rapport à certains de ses amis les plus proches à Hollywood.

La différence de taille entre The Rock et Kevin Hart

Dwayne The Rock Johnson est sans aucun doute la co-vedette la plus connue de Kevin. La différence de hauteur entre les deux est à couper le souffle : The Rock mesure 6 pieds 5 pouces, ce qui le fait plus d’un pied plus haut que Kevin. Les films dans lesquels les deux ont joué côte à côte incluent Renseignement central, Hobbs & Shaw, Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Jumanji : le niveau supérieuret DC League of Super-Pets. Kevin et The Rock ont ​​formé une amitié étroite qui est absolument adorée par les fans.

La différence de taille de Mark Wahlberg et Kevin Hart

Mark Wahlberg a battu Kevin d’environ six pouces. La Ted L’acteur mesure environ 5 pieds 8 pouces. Il est un ami proche de Kevin et ils jouent ensemble dans leur premier film. Dans la prochaine comédie Netflix Moi temps, Kevin joue un père au foyer qui, pendant que sa femme et ses enfants sont absents, renoue avec son ancien meilleur ami (joué par Mark) et ils passent un week-end sauvage ensemble. Le film commencera à être diffusé le 26 août sur Netflix.

La différence de taille de Kaley Cuoco et Kevin Hart

Kevin est environ quatre pouces plus petit que son copain Kaley Cuoco. Le duo a joué de manière mémorable dans la comédie romantique de 2015 La sonnerie de mariagebien que Kevin ait principalement partagé l’écran avec le mari à l’écran de Kaley Josh Gad. Kevin et Kaley se sont récemment réunis pour le film de comédie d’action L’homme de Toronto, qui est sorti le 24 juin sur Netflix. Le film a également joué Woody Harrelson.

La différence de taille de Will Ferrell et Kevin Hart

Kevin n’est pas si proche en taille de son ami Will Ferrel, Soit. Will mesure environ 6 pieds 3 pouces, soit un peu plus d’un pied de plus que Kevin. Ils ont eu un partenariat dynamique dans le film comique de 2015 Deviens difficile, où Kevin joue un gestionnaire de lave-auto qui aide un gestionnaire de fonds spéculatifs millionnaire (joué par Will) qui est accusé de fraude. Will et The Rock étaient là pour soutenir Kevin en décembre 2019 lors de sa cérémonie Hand and Footprint au TLC Chinese Theatre de Los Angeles.